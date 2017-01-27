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徐國勇展廚藝上菜 傳授獨門秘方
2017-01-27 06:00
林內閣化妝師、行政院發言人徐國勇上菜。（記者李欣芳攝）
〔記者李欣芳／台北報導〕擔任林內閣化妝師的行政院發言人徐國勇，小時候家裡擺攤賣滷肉飯，讓他練就一身廚藝，農曆過年期間，徐國勇搬出拿手絕活，介紹他加了獨門秘方的拿手菜「滷肉飯」。今年是雞年，他還應景地燉了一鍋剝皮辣椒雞湯，色香味俱全，口才辯給的徐國勇，展示他的好廚藝。
徐國勇平日為行政院的政策辯護不遺餘力，能說善道的他，其實也很會做菜。小時候爸媽在士林市場賣大鼎肉羹湯和滷肉飯，後來借了一筆錢買下攤位，徐國勇從小學開始就天天在市場幫忙，久而久之也練就一番好廚藝。
一身廚師服亮相，阿勇上菜，架式十足！首先是滷肉飯的肉燥，徐國勇先講究刀工，一定要用金門菜刀份量才夠重，切起來不費力，肉則一定要選用豬頸肉，肉質才夠細緻，他說，豬頸肉以前很多人以為很油不吃，其實不油，後來皇帝吃了覺得好吃，就被稱為「皇帝肉」。
徐國勇堅持豬頸肉要用切的，不要用絞肉，用大火先炒過，加入鹽、糖、米酒、醬油、水、炸過的紅蔥頭後，再放入他家小時候賣滷肉飯的秘方：豆腐乳，然後悶煮。這樣滷出來的肉燥不僅色澤油亮，更會散發獨特香味，聞起來讓人食指大動，吃了更是回味無窮。
「只要你加了豆腐乳，味道完全不一樣！」。徐國勇說，有一次與駐日代表謝長廷去吃滷肉飯，謝說這間滷肉飯香味很不同，很好吃，徐國勇告訴他一定是加了豆腐乳，煮出來香味就是不一樣。
徐國勇也燉了一鍋剝皮辣椒雞湯，先用滾水汆燙雞肉，由於雞肉肉質已經有甜味，不需要放鹽巴，接著加入剝皮辣椒，喜歡香味者也可以放入少許香菇，徐國勇說，剝皮辣椒湯好喝的秘訣是要加入幾片迪化街買的脆瓜，湯頭更顯甘甜，煮好後他請記者品嚐雞湯與滷肉飯，眾人讚不絕口。
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