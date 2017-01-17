不實流言超離譜！ 網傳總統府將開槍對付陳抗

2017-01-17 23:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革國是會議將於本周末登場，但網路流言卻滿天飛。總統府發言人黃重諺今（17日）下午說明總統府憲兵槍枝規範的畫面，竟被移花接木，說成是總統府不排除開槍對付反對年金改革者。黃重諺晚間強烈譴責這種製造社會對立與仇恨的行為，惡意將兩件沒有相關的事情，羅織成惡毒的網路訊息，並強調會追究責任。

年金改革國是會議將在本周日於總統府舉行，全國公務人員協會理事長李來希批評，讓軍公教在街頭餐風露宿，是國家的悲哀。「監督年金改革行動聯盟」也誓言將號召民眾包圍。總統府為避免影響大學學測考生權益，將原訂於周六、周日的年金改革國是會議改到周日。

副總統陳建仁日前才親上火線，澄清許多網路上對於年金改革的不實傳言，今天網路上又出現離譜流言。

黃重諺於今天下午四點左右，對媒體回應「小英人身安全能量又升級 府與官邸憲兵槍枝增反恐配備」新聞，說明憲兵若遭砂石車衝撞時，是否可以開槍反制的相關規範。

不過，這張新聞截圖在下午五點左右已經在各LINE群組中瘋傳，配上的文字卻與原新聞無關。該流言稱，「上街陳抗在總統府前放機槍，太激烈不排除開槍，戒嚴時期又來臨了。綠委嗆續絕食年金開（改）革砍的更兇」。

黃重諺痛批，炮製謠言的人，惡意將兩件沒有相關的事情羅織成惡毒的網路訊息，在今天傍晚大量散佈。總統府強烈譴責這種製造社會對立與仇恨的行為，也呼籲民眾愛收到類似謠言簡訊時，務必先行查證，不要輕易轉傳，讓自己成為傷害國家社會的謠言散佈平台。

黃重諺也說，將請相關單位進行了解，查明在這些躲在暗處散播仇恨與謊言的真實動機並追究責任。