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林全揭牌 「金馬聯合服務中心」正式啟動

2017-01-17  23:41

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長林全今天前往金門主持「金馬聯合服務中心」揭牌儀式指出，期盼「聯合服務中心」能和「福建省政府」做的不一樣，未來在政府為民眾解決困難上多一分助力；他期待服務中心同仁勤跑地方、金馬並重、拿出專業。

行程滿滿的林全，致詞時一度口誤，把去年造成金門重大災損的「莫蘭蒂」颱風，說成「莫拉克」颱風，讓台下耳尖人士一陣莞爾。

「行政院金馬聯合服務中心」與「福建省政府」，以「一套人馬、兩塊招牌」為金門、連江兩縣民服務，中心主任由福建省政府主席張景森兼任，中心執行長由省府秘書長翁明志兼任。

林全與行政院政務委員張景森、國防部副參謀總長季連成、立委楊鎮浯、金門縣長陳福海、立委楊鎮浯、金門縣議會議長洪麗萍、連江縣副縣長王忠銘、行政院南部服務中心執行長黃義佑等人共同主持揭牌儀式。

林全表示，離島地區在基本生活需求上，很多地方仍和台灣有一段距離，特別是交通、醫療問題，幾乎金門、馬祖及澎湖都有這樣的問題，這是人民生活基本尊嚴需要維持的，政府有義務要把事情做好。

林全隨後轉往金防部野戰混合砲兵營，向國軍官兵拜早年，強調國軍弟兄是保衛家園重要的支柱，對於官兵平時戰備的訓練及颱風來臨時救災的辛勞，特別表示感謝。

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  • 行政院長林全（左三）與行政院政務委員張景森（左四）、金門縣長陳福海（右五）、議長洪麗萍（右四）等人共同主持揭牌儀式。（記者吳正庭攝）

    行政院長林全（左三）與行政院政務委員張景森（左四）、金門縣長陳福海（右五）、議長洪麗萍（右四）等人共同主持揭牌儀式。（記者吳正庭攝）

  • 行政院長林全（中）前往金防部野戰混合砲兵營，提前向官兵賀節。（記者吳正庭攝）

    行政院長林全（中）前往金防部野戰混合砲兵營，提前向官兵賀節。（記者吳正庭攝）

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