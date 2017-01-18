蔣經國銅像遭潑漆 警調監視器查元凶

2017-01-18 00:34

〔記者吳政峰、俞肇福／基隆報導〕矗立於基隆碧砂漁港的蔣經國銅像，14日晚間遭署名「實踐正義騎士團」的團體潑漆，基隆市政府初估修復費用約10萬元，自由台灣黨副秘書長、台灣北社副秘書長林于倫對此表示「反對市政府用公帑修復！」

2014年，林于倫曾對基隆中正公園內的蔣介石銅像噴漆，並在銅像嘴巴塞進一顆SM情趣用品「口球」，當時獲不起訴處分。

林于倫說，絕對支持朝蔣經國銅像潑漆，但強烈反對基市府用公帑修復蔣經國銅像，林右昌市長先前承諾，為了落實轉型正義，要將基隆公共空間的兩蔣銅像移除，而現已過兩年，呼籲林市長兌現承諾，不要像國民黨一樣，用公權力捍衛威權。

林于倫認為，林右昌市長應該順勢兌現自己的承諾，主動將這些銅像移除，將兩蔣銅像放置在基隆，何以告慰當時被國民黨屠殺的受難者？身為一個執政者，應有捍衛轉型正義的決心。

基隆市政府機要秘書周佩虹回應，因為蔣經國銅像的修復是屬於漁業署的權責，因此市府不予以回應。

基隆警方指出，已調閱漁港附近監視器，正積極調查潑漆者的身分。