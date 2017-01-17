遼寧艦剛走 IDF今晚展夜間緊急升空戰力

空軍今天安排8架IDF經國號戰機進行夜間起飛。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2017-01-17 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦遼寧號上週通過台灣海峽引發各界關注，我國空軍今天特別安排8架IDF經國號戰機進行夜間起飛，展現緊急升空的戰力，藉此向國人保證，台海局勢都在空軍掌握之中，大家不必擔心。

國軍今天安排媒體參訪台中天山教練場及空軍台南基地，上午先是陸軍模擬接戰越過台海中線的共軍，晚間空軍443聯隊8架IDF分兩批次夜間起飛，展現夜間緊急升空的戰力。

駕駛IDF的飛行員、空軍第三作戰隊飛官王柏文受訪表示，夜航對飛行員是很大的挑戰，而遼寧號的動向空軍一直有掌握，雖然任務內容不便透露，但台海局勢都在空軍掌握之中，國人不必擔心，空軍戰力絕對可以維持台海空優平衡。