吳敦義：若郭台銘勝算大 支持他選總統
2017-01-17 21:26
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席之爭開打，前副總統吳敦義今表示，若鴻海集團董事長郭台銘角逐2020年總統大選，有勝選機會又有意願，他百分之百支持，但對於若當選黨主席後六都選舉有幾成把握？吳沒回答問題，並表示他沒有所謂的「六都口袋名單」。
吳敦義今晚接受電視節目專訪，續談過去他從政的相關經歷；對於另一名有意參選黨主席的國民黨副主席郝龍斌日前表態，支持郭台銘角逐2020年總統大選，吳被問到相關問題時表示，到時候國民黨必須挑選可以勝選的人選，但那時若國民黨沒有優秀的人才，郭又有意願，他百分之百支持。
吳敦義舉例，2008年是由吳伯雄擔任國民黨主席，那時他擔任國民黨秘書長，國民黨已在立委選舉大勝，當時情勢一片大好，國民黨不管誰出來選勝算都很大，但吳還是讓前總統馬英九出來選總統，若到2020年大選時郭台銘的勝算較大，他會大公無私。
但被問到2018年六都大選有信心能拿下幾都？吳敦義並未回答問題，但表示新北市長朱立倫是現任市長，他會尊重朱的意見，也會為各縣市找尋最有希望勝選的人才，而他現在沒有所謂的口袋名單；對於是否請前行政院長張善政出馬角逐台北市長，吳也未回答，僅說，他沒資格說勸不勸進。
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