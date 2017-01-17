考試院長伍錦霖：年金改革非做不可
2017-01-17 20:35
［記者吳柏緯／台北報導］年金國是會議將在本週日（22）登場，考試院長伍錦霖今表示，年金改革是極為重要的國政議題、非做不可。
伍錦霖今天出席考試院活動時指出，政府是一體的，考試院院務推動，是遵依五權憲法的憲政體制，貫澈憲定職掌，秉持超然、獨立、合議制精神，也就是超然於政黨之外，獨立於行政權之外，考試院院會是合議制的最高決策會議。未來也會秉持超然、獨立及合議制精神 推動年金改革
伍錦霖說，年金改革國是會議即將舉行，期待能夠透過彼此體諒、相互尊重、理性溝通的過程，建立一個可大可久的年金制度。
伍錦霖強調，無論職業別、年齡層都必須面對年金改革，是非做不可的國家大政，他重申，政府是一體的，考試院自102年起即開始積極推動年金改革，本次也將循序漸進、合理可行、照顧弱勢及兼顧退休軍公教人員權益的原則，經過合議制的考試院院會討論，並提出年金改革制度法案請立法院審議。
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