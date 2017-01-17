《返校》遊戲爆紅 立委籲：政府應將資金引到創投

2017-01-17 22:23

［記者彭琬馨／台北報導］以戒嚴時期政治氛圍與台灣宗教為主題的線上恐怖遊戲《返校》，在平台Steam開賣不久便榮登遊戲冠軍。遊戲製作人姚舜庭表示，開發初期完全沒有收入、僅靠接案維生，能有今日成果覺得很幸運；民進黨立委余宛如認為，台灣其實不缺錢，政府應想辦法利用政策將資金引到新創產業，才有可能讓類似案例蓬勃發展。

這款以1960年代戒嚴時期為主題的遊戲，上周五才在遊戲平台上正式上架，因主題特殊、開賣不久便引發網友熱議、銷售也取得好成績。製作人姚舜庭表示，會選定政治議題當作遊戲主題，主要是認為這類事件比較能引起共鳴，且據他觀察，把政治議題當作遊戲主題的趨勢逐漸在全球發生，他認為這些作品都是「反映現實」。

提到遊戲開發過程，姚舜庭笑說，一開始根本沒想過會引起這麼大的關注，此外為了維持遊戲開發獨立性，初期僅靠接案維生，主要仰賴網路社群媒體傳播訊息。姚舜庭認為，身為獨立開發者，政府資源能不能正確地給到需要的人手上非常關鍵，他強調這部分需要「多一些討論」。

長期關注新創產業、本身也有創業經驗的民進黨立委余宛如認為，台灣最大的問題在於「機制不好」，而不是沒有投資資金。余宛如表示，從台灣每年暴增的超額儲蓄率就可以知道，台灣其實不缺錢，缺的是如何把資金正確的引導到新創產業領域，她認為政府在這部分應多加把勁，還在種子期的創投者才有機會找到天使投資人或A輪投資者。

國民黨立委許毓仁則認為，政府要讓台灣有機會出現更多成功案例，最重要的就是讓需要資源的公司能順利找到與政府溝通的管道。許毓仁表示，政府整體應更主動支持新創產業，目前比較大的問題是需要資金的公司找不到與政府溝通的平台，若希望台灣出現更多成功案例，政府應更積極告訴創業者去哪裡拿資源、如何找到真正的牛肉。