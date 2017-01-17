《返校》遊戲爆紅 立委籲：政府應將資金引到創投
［記者彭琬馨／台北報導］以戒嚴時期政治氛圍與台灣宗教為主題的線上恐怖遊戲《返校》，在平台Steam開賣不久便榮登遊戲冠軍。遊戲製作人姚舜庭表示，開發初期完全沒有收入、僅靠接案維生，能有今日成果覺得很幸運；民進黨立委余宛如認為，台灣其實不缺錢，政府應想辦法利用政策將資金引到新創產業，才有可能讓類似案例蓬勃發展。
這款以1960年代戒嚴時期為主題的遊戲，上周五才在遊戲平台上正式上架，因主題特殊、開賣不久便引發網友熱議、銷售也取得好成績。製作人姚舜庭表示，會選定政治議題當作遊戲主題，主要是認為這類事件比較能引起共鳴，且據他觀察，把政治議題當作遊戲主題的趨勢逐漸在全球發生，他認為這些作品都是「反映現實」。
提到遊戲開發過程，姚舜庭笑說，一開始根本沒想過會引起這麼大的關注，此外為了維持遊戲開發獨立性，初期僅靠接案維生，主要仰賴網路社群媒體傳播訊息。姚舜庭認為，身為獨立開發者，政府資源能不能正確地給到需要的人手上非常關鍵，他強調這部分需要「多一些討論」。
長期關注新創產業、本身也有創業經驗的民進黨立委余宛如認為，台灣最大的問題在於「機制不好」，而不是沒有投資資金。余宛如表示，從台灣每年暴增的超額儲蓄率就可以知道，台灣其實不缺錢，缺的是如何把資金正確的引導到新創產業領域，她認為政府在這部分應多加把勁，還在種子期的創投者才有機會找到天使投資人或A輪投資者。
國民黨立委許毓仁則認為，政府要讓台灣有機會出現更多成功案例，最重要的就是讓需要資源的公司能順利找到與政府溝通的管道。許毓仁表示，政府整體應更主動支持新創產業，目前比較大的問題是需要資金的公司找不到與政府溝通的平台，若希望台灣出現更多成功案例，政府應更積極告訴創業者去哪裡拿資源、如何找到真正的牛肉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 詹啟賢「一直都想選」？ 洪秀柱透露…
- 選不選黨魁?詹啟賢：連北京都問過
- 郝、吳質疑連署規定 國民黨：就算改下次選舉才能實施
- 國民黨民調：76％民眾認為一例一休應重新修法
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 失火！中壢泰豐輪胎火警 大量濃煙竄天
- 通緝犯遇警大暴走 持刀拒捕4小時
- 《鍵盤柯南》燒筆電毀研究 陰謀論瘋傳
- 《返校》暴紅！藉此細看震驚全台的「三重香閨血案」
- 和談召開在即 敘反政府團體承諾出席
- 鄭容和想秀餵食 千名女粉絲不准
- 老師邀少年玩電動 輸了彈GG
- 苗栗慢城十大好伴手禮出爐
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚
- 自由廣場》《金恒煒專欄》白狼等仗誰的勢？！
- 自由廣場》加拿大籍台灣女婿 抗議中
- 慣竊被同一警逮 哀喊「怎麼又是你」
- SBL》助隊扳倒龍頭達欣 B.戴維斯榮登單週最佳球員
- 太麻里地區農會代表 83人搶45席
- 巨人陽打經典賽？日媒：辭退機率高
- 國軍「嬌」點 女攻擊直升機飛官和狙擊手吸睛
- 年去9月不動產 桃市交易金額較前年同期減2成
- 邰正宵過年享天倫 100個紅包送同事
- 陳怡嘉戰備隧道遇好兄弟 制止Darren壓到「人」
- 自由談》蔣經國恨死「一中政策」
- 年關近 埔里員警、志工關懷弱勢老人 加強反詐騙
- 託無照友人鑑價 書記官判3年定讞
- 韓檢聲押三星李在鎔
- 泰昇-KY上市掛牌 中籤率0.87％
- IMF全球經濟展望 上調日經濟成長至0.8%
- 足球》前曼聯教頭 荷蘭名教范加爾宣布退休
- 妄想長生不老？ 醫生推出「吸血鬼回春術」
- 流轉的騎跡 現台灣腳踏車民生史
- 男子橫跨國道 遭6車輾斃
- 衝撞轎車釀2傷 公車司機嚇傻直呼「忘了！」
- 川普恐掀貿易戰 星︰經濟可承受
- 好大的場面！ 600人逗陣寫春聯
- 暴雨肆虐菲南大城 4小時下完1個月雨量
- 中國爆工業鹽黑心調味料 仿冒知名品牌流入市面
- 今氣溫回升 週五冷氣團再襲下探11度！
- 婦人路口頻回頭 遭菜鳥警查出毒品針筒
- 國內新興毒品「二甲基色胺」 有強烈的迷幻效果
- 我愛你！周揚青曬新髮色首度告白羅志祥
標題：《返校》遊戲爆紅 立委籲：政府應將資金引到創投
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email