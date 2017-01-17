基隆、連江攜手 結盟拚城市行銷
2017-01-17 20:17
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府與連江縣政府17日下午在基隆長榮桂冠酒店簽署合作備忘錄，基隆市長林右昌說，兩縣市結盟拚城市行銷，定可發揮一加一大於二的加乘效果。
基隆市長林右昌、連江縣長劉增應簽署合作備忘錄，在兩地局處長見證下，雙方交換伴手禮與紀念品；基隆市議長宋瑋莉與連江縣議長張永江也交換伴手禮與紀念品，兩地府會首長一同合影留念。
林右昌指出，此次合作包括教育與文化等面向，特別在產業交流，馬祖有好酒，可以和基隆美味海鮮搭配，漁夫鍋配馬祖好酒堪稱絕配。
林右昌指出，在簽署備忘錄後，未來將建立雙方定期互訪交流機制，強化雙方聯繫與情感交流，成立專責窗口來相互協助兩縣市的觀光、文化、教育等面向交流。
劉增應指出，去年林右昌率領團隊到馬祖參訪，他發覺兩地從交通旅遊、產業經濟、文化宗教方面都可以合作，朝創造雙贏來努力。
會場還準備馬祖美酒與基隆在地特產，包括近來最夯漁夫鍋與多項辦手禮，共譜美酒與美食相遇的精彩饗宴。林右昌與劉增應和兩地議長一同品嚐馬祖好酒，對於酒質讚不絕口，連江府會首長則對於基隆美食與伴手禮留下深刻印象。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 失火！中壢泰豐輪胎火警 大量濃煙竄天
- 熱水器裝陽台加蓋 3人一氧化碳中毒
- 飼主棄養 籲民眾檢舉拿獎金
- 4遇5盤大戰 錦織圭笑「澳」不敗
- 台企銀攻中小企 放款要增500億
- 平鎮台66橋下空間 打造運動場
- 衝浪》憲兵風浪手出海 大頭兵衝出台灣第一
- 許維恩甜談KID貼心舉動 洩結婚進度...
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚
- NBA》勇士教頭暗諷假摔 詹皇談衝撞：我可是美式足球員
- 大溪月眉休閒農業區 建民宿留客
- 韓妹跨海爆料 喝珍奶也昏睡
- 全台瘋路跑 鹿江帶頭倡遠足
- 東縣抽驗101件年節食品 2件防腐劑超量
- 12年性侵500童 淫魔裁縫師被捕
- 別怕！「棺材俱樂部」樂於分享自製棺材
- 在教部高官頭上捏爆雞蛋 「捏蛋妹」開庭拒認罪
- 4廟捐1500份年菜 張花冠25日親送
- 花蓮Duncan大公仔車禍「骨折」 公所急修復
- 採收芥菜、做酵素 竹市食物森林樂活
- 康寧數位應用碩士班 五年七對家人檔同學
- 身體保養 沉浸愛戀巧克力氛圍
- 蘇有仁發壓歲錢 嘉惠鶯歌甘苦囡仔
- 交往5年修成正果 Rain親筆證實娶金泰希
- 《蘭陵王》後沒拍電視劇 林依晨曝原因
- 自由廣場》請饒了這些可憐的審查醫師
- NBA》格林模仿暗諷假摔 球迷幫腔：奧斯卡快給詹皇（影音）
- 西屯區公所 捐年菜給邊緣家庭
- DB買回鑽石 活絡市場流轉率
- 少見「阿氏鬼蝠魟」悠游後壁湖 備受呵護
- 〈失戀情傷〉我的愛情 遺落在沙洲
- 陽明山上落了珍貴回憶 警幫尋回登山客熱淚盈眶
- 原住民夫妻出海捕鰻魚苗失蹤 全體族人盼奇蹟
- 台南山區蜜棗採收 玉井警方冬令護果啟動
- 過年當心闖空門！他秒開「門鍊」只靠兩個小東西...
- 中職》羅嘉仁復健期已過 但復出急不得
- 增菘瑋轉「職」人生 無限可能
- 泰昇-KY上市掛牌 中籤率0.87％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：基隆、連江攜手 結盟拚城市行銷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分