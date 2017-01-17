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基隆、連江攜手 結盟拚城市行銷

2017-01-17  20:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府與連江縣政府17日下午在基隆長榮桂冠酒店簽署合作備忘錄，基隆市長林右昌說，兩縣市結盟拚城市行銷，定可發揮一加一大於二的加乘效果。

基隆市長林右昌、連江縣長劉增應簽署合作備忘錄，在兩地局處長見證下，雙方交換伴手禮與紀念品；基隆市議長宋瑋莉與連江縣議長張永江也交換伴手禮與紀念品，兩地府會首長一同合影留念。

林右昌指出，此次合作包括教育與文化等面向，特別在產業交流，馬祖有好酒，可以和基隆美味海鮮搭配，漁夫鍋配馬祖好酒堪稱絕配。

林右昌指出，在簽署備忘錄後，未來將建立雙方定期互訪交流機制，強化雙方聯繫與情感交流，成立專責窗口來相互協助兩縣市的觀光、文化、教育等面向交流。

劉增應指出，去年林右昌率領團隊到馬祖參訪，他發覺兩地從交通旅遊、產業經濟、文化宗教方面都可以合作，朝創造雙贏來努力。

會場還準備馬祖美酒與基隆在地特產，包括近來最夯漁夫鍋與多項辦手禮，共譜美酒與美食相遇的精彩饗宴。林右昌與劉增應和兩地議長一同品嚐馬祖好酒，對於酒質讚不絕口，連江府會首長則對於基隆美食與伴手禮留下深刻印象。

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  • 基隆市長林右昌（左）、連江縣長劉增應（右）17日在基隆長榮桂冠酒店簽署合作備忘錄，兩縣市合作拚城市行銷。（記者俞肇福攝）

    基隆市長林右昌（左）、連江縣長劉增應（右）17日在基隆長榮桂冠酒店簽署合作備忘錄，兩縣市合作拚城市行銷。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市政府與連江縣政府17日簽署合作備忘錄，兩縣市未來將定期交流，雙方合作發揮一加一大於二的加乘效果。圖為兩市府會首長、局處首長會後合照。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府與連江縣政府17日簽署合作備忘錄，兩縣市未來將定期交流，雙方合作發揮一加一大於二的加乘效果。圖為兩市府會首長、局處首長會後合照。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市、連江縣府會首長攜手為城市行銷扮演推手，兩地首長行銷各自特產互相拉抬，希望發揮一加一大於二的加乘效果。（記者俞肇福攝）

    基隆市、連江縣府會首長攜手為城市行銷扮演推手，兩地首長行銷各自特產互相拉抬，希望發揮一加一大於二的加乘效果。（記者俞肇福攝）

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