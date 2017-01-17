雞年送春聯 立委各出奇招
2017-01-17 23:15
［記者彭琬馨／台北報導］農曆年節將至，政治人物無不絞盡腦汁、精心設計各類春聯，希望拜年的同時能讓選民留下深刻印象。時代力量立委洪慈庸瞄準選區以農業為主的特色，設計出代表各選區的特色春聯；林昶佐則是以「大雞大吉」的諧音，設計出有趣好記的吉祥話。
洪慈庸表示，地方上大多貼市長的春聯，因此這次特地設計菱形的春聯，主要就是「希望大家有個位置給他貼」。洪慈庸介紹，為避免雷同性太高，春聯不從雞年發想、而是以「豐」為主題，旁邊各自選定各選區的特色產物，如大雅盛產小麥、潭子則有竹筍，「希望把區域特色放上去，讓大家知道這個區域裡有哪些特產」。
同黨立委林昶佐則以「大雞大吉」當作春聯主題，林昶佐表示，當初只是很簡單的想用這四個字祝賀大家今年吉祥如意，且字面上看起來很「質樸土氣」，卻沒想到民眾有許多有創意的衍伸。由於符合雞年主題設計又有趣，辦公室助理透露，第一批一萬份左右的數量幾乎已經被民眾拿光。
不只立委絞盡腦汁設計春聯，其他政治工作者也積極搶攻春聯市場，要藉拜年讓民眾留下好印象。社民黨發言人苗博雅今年特地以「雞本人權」諧音為題設計春聯，她表示，因為去年發生的新聞事件（如同婚、年金改革等議題）都是憲法保障基本人權的一部分，苗博雅強調，希望這些議題在今年能得到更好的處理，才會以此概念設計春聯，此外設計的同時也希望能藉由賀歲傳遞更多理念與倡議，將春聯貼在家裡就能「開啟與家人對話的契機」。
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