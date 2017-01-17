助理介入警處理酒駕 葉宜津：立即開除

2017-01-17 20:02

〔記者王涵平／台南報導〕傳立委葉宜津辦公室助理介入警方處理酒駕事件，葉宜津晚間表示，經查酒駕男子並非辦公室助理，而係助理友人，助理係針對警方執行過程有所質疑。

葉宜津說，一再告誡助理不可以做出任何違法的事情，當然也包括不可以酒駕，所以一切行為自行負責，一切依法辦理絕不護短。此次雖非助理本人酒駕，但其行為仍有不當，除向社會大眾道歉，並立即開除該名相關助理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆