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政院查訪共12家漲價 186家不漲

2017-01-17  19:40

〔記者李欣芳／台北報導〕農曆過年將屆，為穩定民生物價，行政院緊盯業者是否趁「一例一休」新制上路後亂漲價，政院發言人徐國勇今晚表示，政院消保處對民生餐飲業者查訪，總計查訪218家，其中已漲價12家，另有20家研議過年後考慮是否漲價，其中有186家表明現階段沒有漲價的規劃與必要。

徐國勇說，這12家家漲價的業者，佔查訪的總家數的5.5％，其中包括先前已公布的9家業者（鬍鬚張、八方雲集、三商巧福、鬥牛士、必勝客、魏姐包心粉圓、麥味登、馬可先生及王記府城肉粽），20家研議過年後考慮是否漲價的業者，佔查訪總數的9.17%，表明 沒有漲價規劃與必要的業者佔查訪總數85.32％。

徐國勇表示，漲價的業者當中，除了1家表明與「一例一休」的週休二日新制有關，而且還有其他關連，至於其他漲價的業者則表示是相關食材與成本的漲價與一例一休無關。

行政院今天召開穩定物價小組會議，由副院長林錫耀主持，徐國勇晚間轉述時做了以上表示。

另外，徐國勇說，消保處在農曆年前進行5大賣場與迪化街的訪價，5大賣場的烏魚子、魷魚絲與香茹，與去年相較，漲幅較為明顯，約漲6到11％，其餘品項波動不大，甚至有一個商圈反而降價，例如開心果。

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  • 行政院發言人徐國勇今晚表示，消保處訪查218家民生餐飲業者，其中已漲價12家，另有20家研議過年後考慮是否漲價，其中有186家表明現階段沒有漲價的規劃與必要。（資料照，記者張嘉明攝）

    行政院發言人徐國勇今晚表示，消保處訪查218家民生餐飲業者，其中已漲價12家，另有20家研議過年後考慮是否漲價，其中有186家表明現階段沒有漲價的規劃與必要。（資料照，記者張嘉明攝）

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