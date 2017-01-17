政院查訪共12家漲價 186家不漲
2017-01-17 19:40
〔記者李欣芳／台北報導〕農曆過年將屆，為穩定民生物價，行政院緊盯業者是否趁「一例一休」新制上路後亂漲價，政院發言人徐國勇今晚表示，政院消保處對民生餐飲業者查訪，總計查訪218家，其中已漲價12家，另有20家研議過年後考慮是否漲價，其中有186家表明現階段沒有漲價的規劃與必要。
徐國勇說，這12家家漲價的業者，佔查訪的總家數的5.5％，其中包括先前已公布的9家業者（鬍鬚張、八方雲集、三商巧福、鬥牛士、必勝客、魏姐包心粉圓、麥味登、馬可先生及王記府城肉粽），20家研議過年後考慮是否漲價的業者，佔查訪總數的9.17%，表明 沒有漲價規劃與必要的業者佔查訪總數85.32％。
徐國勇表示，漲價的業者當中，除了1家表明與「一例一休」的週休二日新制有關，而且還有其他關連，至於其他漲價的業者則表示是相關食材與成本的漲價與一例一休無關。
行政院今天召開穩定物價小組會議，由副院長林錫耀主持，徐國勇晚間轉述時做了以上表示。
另外，徐國勇說，消保處在農曆年前進行5大賣場與迪化街的訪價，5大賣場的烏魚子、魷魚絲與香茹，與去年相較，漲幅較為明顯，約漲6到11％，其餘品項波動不大，甚至有一個商圈反而降價，例如開心果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 呼應川普？ 傳甲骨文裁撤北京200研發職位
- 玩到不想回國 男恐嚇炸機場被起訴
- 無名氏又來了！今年再捐新北市2000萬元
- 暌違8年回鍋 郭勇志「掌管」二軍
- 林子聰為兒滿地爬 操出爸爸手
- 《台灣燈會28年來首設》新住民燈區亮相 放水燈送厄迎福
- 3大咖年前「約定」 富邦薪資破億！
- 失火！中壢泰豐輪胎火警 大量濃煙竄天
- 養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚
- 大溪—永寧捷運站 快捷公車元宵節上路
- 樂天怕中國報復？ 薩德部署用地添變數
- 上合歡山免「著車」 雪鏈需有破冰功能
- SBL》明星賽週六開打 周儀翔放話挑戰「印度姚明」
- 疑為失智症所苦 九旬老翁跳樓輕生
- 無良夫妻網購中國禁藥 謊稱台製健康食品轉手賺3倍
- 「極渦」跑到亞洲 過年有冷感
- 英脫歐倒數 保險業英國曝險部位較公投前增2千億
- 不爽男友？不滿酸民？蕭淑慎被求婚後怒譙「不懂尊重」
- 培訓慢飛天使職能 二手用品募集
- 長照社會來臨 信誼推在地幸福老化
- 運將性侵韓女 警政署通令加強稽查計程車
- 歌迷深情落淚 A-Lin揪心尋人
- 在教部高官頭上捏爆雞蛋 「捏蛋妹」開庭拒認罪
- ATM夜傳怪聲 赫見少年困密室
- 搭機猛玩手機勸不聽 「霸王哥」吃官司
- 民調小贏賴清德 侯友宜：民眾在乎的是物價
- 索賄還告週刊誹謗 林益世誣告遭判8月徒刑
- 泛中資股歹戲多 套牢一缸投資人
- 《歷史建築活化》詮釋客家傳統 楊梅故事園區開工
- 寒士尾牙宴 35國中小師生認助
- 超商邀圍爐 獨居爺奶開心
- 成宮寬貴閃退昔日拍檔無言 爆料密友態度逆轉願和解
- 關渡自然公園春節休園 初四恢復營業
- 自由廣場》請饒了這些可憐的審查醫師
- 五股超商凌晨惡火 女店員驚慌痛哭
- Rain早就公開求婚？ 「最好的禮物」示愛金泰希
- 彰化二水仙草雞 創意吃法迎新年
- 炊事不慎 羅東傳素食館火警
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：政院查訪共12家漲價 186家不漲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分