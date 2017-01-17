一例一休造成物價上漲 林錫耀：非事實
2017-01-17 18:57
〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法「一例一休」新制上路後，部分業者調漲售價引發行政院關注，行政院副院長林錫耀今天表示，消保處每月例行訪查，針對17項民生商品的查價結果，反而發現有11項商品價格下跌，只有1項上漲超過3%。此外，根據交通部針對主管運輸業，包括軌道運輸、汽車貨運及航空等所進行的報告，目前也並未發現有漲價情況。
林錫耀說，只有極少部分，如船舶貨物、裝卸業及貨櫃集散站等業者，有提出漲價通知，尚不致造成商品和服務價格變動。因此，各界日前所關注勞基法修法，可能帶動整體物價上漲情形並非事實，請相關單位適時對外說明。
林錫耀強調，後續仍請公平會、消保處、經濟部及交通部等單位，持續密切關注各業別的市場價格變動情況，避免有業者藉修法之名，進行不合理的漲價行為。由於仍有部分業者對於此次勞基法新制實施不甚瞭解，請勞動部加強相關宣導。
行政院今天召開穩定物價小組會議，政院晚間說明，林錫耀針對一例一休新制上路問題表示，從公平會與消保處針對餐飲業的訪查報告結果來看，未漲價的業者居大多數。即使有業者漲價，主要是以原物料上漲為更重要原因，勞基法新制實施並非主要因素。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 詹啟賢「一直都想選」？ 洪秀柱透露…
- 領十八趴退休教師公開信：為子孫將來 無條件支持年金改革
- 再挑戰一日雙塔？ 柯文哲：我鳴槍就好
- 江宜樺成立基金會 藍營前官員：伺機而動
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 1/17重要財經新聞一覽
- 一個人住？秀智9000萬愛巢內部曝光
- 梁文音弟弟當「神龍」 歌喉和姊姊一樣好
- 許維恩甜談KID貼心舉動 洩結婚進度...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National human rights institution to be established
- 陽明山上落了珍貴回憶 警幫尋回登山客熱淚盈眶
- 託無照友人鑑價 書記官判3年定讞
- 養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚
- 失火！中壢泰豐輪胎火警 大量濃煙竄天
- 華山愛老人愛圍爐 台積電12A廠連5年贊助
- 銷售表現見曙光 精品基金2017年喜迎春
- 亞崴上半年獲利倍增
- 安得烈募食物包 獲捐20萬
- 颱風豪雨連襲 台東樹豆開花不結莢量減
- SMAP解散後行醫 木村新戲收視差
- 澳網》台將拿手雙打軍團出擊 明天力拚開胡
- 韓星9成貧窮 月薪平均不到20K
- 回到侏羅紀？ 佛州巨鱷出沒嚇傻當地民眾
- NBA》勇士窮追猛打 讓詹皇嚐生涯最糗紀錄
- 五股超商凌晨惡火 女店員驚慌痛哭
- 康寧數位應用碩士班 五年七對家人檔同學
- 歐陽娜娜被爆熱戀房祖名 傅娟說話了
- 疑採光罩破裂 高三男擦窗戶墜樓送醫
- 老賊真遜！ 被任職僅5天的菜鳥警察逮捕
- 公車發車時間無法配合 學生放學趕不上車
- 稽查非法小黃 瑞芳警推「安程專案」
- 曾與柯文哲握手 上海市長楊雄去職
- 機捷轉乘北捷輕鬆走 3支VR影片演給你看
- 過年當心闖空門！他秒開「門鍊」只靠兩個小東西...
- 彰銀經營權之爭 撤2訴訟案 台新金盼加快二審宣判
- （影音）邵雨薇披白紗 張立昂：想婚很久了
- 泰昇-KY上市掛牌 中籤率0.87％
- 澳網》世界第4哈勒普 連2年首輪BYE
- 「多佛朗明哥系女孩」正夯？ 這穿搭在日本街頭激增
- 涉吸金1.5億 美生牙醫負責人蔡惟新被起訴
- 小心中招！ 50元偽幣這樣用
- NBA》復仇！柯瑞雙十、格林大三元率隊打爆騎士
- 採收芥菜、做酵素 竹市食物森林樂活
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休造成物價上漲 林錫耀：非事實
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分