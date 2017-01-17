一例一休造成物價上漲 林錫耀：非事實

2017-01-17 18:57

〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法「一例一休」新制上路後，部分業者調漲售價引發行政院關注，行政院副院長林錫耀今天表示，消保處每月例行訪查，針對17項民生商品的查價結果，反而發現有11項商品價格下跌，只有1項上漲超過3%。此外，根據交通部針對主管運輸業，包括軌道運輸、汽車貨運及航空等所進行的報告，目前也並未發現有漲價情況。

林錫耀說，只有極少部分，如船舶貨物、裝卸業及貨櫃集散站等業者，有提出漲價通知，尚不致造成商品和服務價格變動。因此，各界日前所關注勞基法修法，可能帶動整體物價上漲情形並非事實，請相關單位適時對外說明。

林錫耀強調，後續仍請公平會、消保處、經濟部及交通部等單位，持續密切關注各業別的市場價格變動情況，避免有業者藉修法之名，進行不合理的漲價行為。由於仍有部分業者對於此次勞基法新制實施不甚瞭解，請勞動部加強相關宣導。

行政院今天召開穩定物價小組會議，政院晚間說明，林錫耀針對一例一休新制上路問題表示，從公平會與消保處針對餐飲業的訪查報告結果來看，未漲價的業者居大多數。即使有業者漲價，主要是以原物料上漲為更重要原因，勞基法新制實施並非主要因素。