都更最後一哩路 林欽榮：最不得已一定強拆
2017-01-17 18:08
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市副市長林欽榮今天率台北都市計畫委員到大同區蘭州、斯文里現勘。林欽榮表示，過去民辦都更光行政作業就要8年，但同意比例已達7成的斯文里三期今年底就要取得建照、明年動工，並宣示1年推動1個更新單元，預計4年完成整區公辦都更。他呼籲居民要互相自主通過同意比例，若到最後一哩路還是有人不願意同意都更，為了大家的權益以及安居樂業，「最不得已一定強拆到底！」
蘭州、斯文里4塊更新基地中，斯文里三期同意比例已達7成；但北市府所公布的同意比例並非《都市更新條例》22條所規範的都更同意比例，而偏向於公辦都更意象調查，代表對公辦都更的「支持度」。
都委會委員提出疑問，同意比例最高的斯文里三期還有3成未同意，是否會影響後面都更推動。林欽榮澄清，公辦都更不受《都市更新條例》22條同意比例限制，「進場就是公共工程」；但北市府還是自身要求要達到3分之2的同意比例才會推動。
林欽榮表示，蘭州、斯文里從1964年興建至今已經有54年，不僅環境窳陋，又因為航高限制，所以民間開發商都不願意進場。他認為，該處已經涉及到公共安全及社會黑暗角落，應該義不容辭趕快協助。他強調必要時，政府會毅然決然動用強拆，但他強調，強拆不是好事，應該要有很好的社會溝通，很難想像這樣的環境存在首都台北，「我們要大力快走。」
林欽榮今天也表示，大同區明倫公宅已經成功發包，隨時都可以動工，運用更新後的多餘戶數及未來完工的明倫公宅，蘭州、斯文里的安置將採輪動式，以都更基金20‧8億元邁向全區總投資102億元的槓桿。
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