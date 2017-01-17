反制中國斬首戰 台北衛戍區憲兵強化裝備
圖為憲兵特勤隊戰技表演。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕為反制中國可能對台發動斬首戰，強化台北衛戍區應急制變能力，憲兵指揮部在本月起已為衛戍區內的4個憲兵營級單位加強各式配備，憲兵執勤時的T91步槍也加裝包括格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡、槍燈與直立式握把等配備。
對於有媒體指稱，總統府及官邸的憲兵單位所使用步槍加裝配備，是為了防止再發生卡車衝撞總統府事件，憲兵指揮部強調，這是為了強化台北衛戍作戰區應急致變能力，與先前的卡車衝撞沒有關係，憲兵用槍時機也都沒有改變。
軍方官員表示，總統府前早已加設固定式的花牆及各式強固的阻絕設施，不管是卡車衝撞或是誤撞，都不會再發生類似上次卡車直接撞上總統府大門的事件。
軍方官員指出，解放軍多次模擬演練對台發動斬首戰，更模擬結合特工人員襲擊我總統府等戰法演練，台北衛戍區的應急制變能力有必要再做加強，憲兵指揮部規劃相關強化作為的計畫，包括檢視衛戍戰備計畫有無需要調整補強，以及需要增加哪些配備等等。
至於除了T91步槍加裝配備外，還有哪些調整及強化作為？軍方官員說，這涉及衛戍任務計畫，不便對外說明。
台北衛戍區是由憲兵指揮部所屬的202指揮部負責，自今年1月起，包括戍守總統府、總統官邸、國防部與大直忠烈祠旁「福西營區」的憲兵4個營級單位，憲兵使用的T91步槍，都已加裝新配備，包括格鬥式避火罩、紅外線瞄準鏡、槍燈與直立式握把。
對於衛戍區憲兵T91步槍增加配備，憲兵指揮部官員表示，這是去年6月29日就申請採購裝備計畫，在去年7月15日獲核定後，在去年底完成採購後、撥發到各單位，在今年起開始配用。
憲兵指揮部指出，格鬥式避火罩是讓官兵在發生緊急狀況時，可以立即反應代替刺刀攻擊；至於紅外線瞄準鏡與槍燈則是讓夜間射擊可以準確瞄準目標。
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標題：反制中國斬首戰 台北衛戍區憲兵強化裝備
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