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一例一休彈性工時多少好？ 林伯豐：至少54小時

2017-01-17  16:58

［記者林筑涵／台北報導］一例一休上路爭議不休，企業大老接二連三跳出來向政府喊話，而工商協進會理事長林伯豐再度強調應上修彈性工時上限，林伯豐認為，政府體系下也有適用勞基法的，「看政府是否做得到」；至於是否仍有機會與總統會面，林伯豐說「會配合，但不會自找麻煩」。

目前依據政府規定，加班工時上限為46小時，林伯豐表示加班工時希望至少上調至54小時，目前的46小時比日本、中國、新加坡、香港都嚴格；他同時批評，加班費以4、8、12小時作為計算區間，根本是全球獨創且不合理，應予以修改。

對於外界傳聞政府有意放寬工時部分，林伯豐則認為，政府都說聽到了，卻不會具體承諾，更抨擊政府所做的回應是「不重視工商界的努力」。然而，談到是否有機會與總統會面討論，林伯豐笑說，若總統召見當然配合，但不會自找麻煩。

另外有關總統蔡英文日前受訪時提到，爭取一例一休落實，勞方應該自己去跟資方說，並非選擇來跟政府抗議，蔡英文更直言政府是「公親變事主」；對此林伯豐則表示，勞資雙方是一體兩面，確實應給勞方更優惠的休息與收入條件，而政策是政府制定，不好就應該修正，但小民不敢對政府有所批評，不過政府制定政策「就要出來面對、解決」。

值得注意的是，各企業紛紛直指一例一休執行困難，林伯豐更舉例，政府體系下包含立法委員助理，也有適用勞基法的，看政府是否能做得到、又該怎麼做，如果政府做得到，企業界再困難也會執行下去。

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  • 工商協進會理事長林伯豐表示，政府制定政策就要出來面對、解決。（記者林筑涵攝）

    工商協進會理事長林伯豐表示，政府制定政策就要出來面對、解決。（記者林筑涵攝）

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相關關鍵字： 一例一休 加班時數上限 加班費 林伯豐 蔡英文
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