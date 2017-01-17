| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
檢搜索性侵韓妹運將住處 勘查有無藥物 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

維冠重建、鐵路地下化動工前 林俊憲：賴清德不會離開台南

2017-01-17  16:11

〔記者王俊忠／台南報導〕對賴清德市長指在震災維冠倒樓原地重建與鐵路地下化兩大工程未進入下一階段前，不會離開台南市的說法。立委林俊憲解讀賴市長所說的下一階段，是至少維冠原地重建要讓災民滿意、工程順利動工；鐵路地下化要做好土地徵收與配合交通部的應辦事項，使地下化工程能真正動工。

林俊憲表示，據賴市長了解，維冠倒樓有三分之一住戶選擇留下重建，市長對災民安置與住宅大樓重建前置作業，要做到讓災民滿意，且大樓重建工程能順利進行。

在鐵路地下化部分，林俊憲認為，賴市長六年來為這重大工程忍受外界很多屈辱謾罵、抹黑與壓力，逐步推動，因為這是關乎台南能否重生的重大都市工程，市長自認無可卸責，一定要完成法律審核程序，完成土地徵收與配合交通部動工的應辦事項，使地下化工程能真正動工。

林俊憲說，他與賴市長互動密切，就賴市長跟他所說的是目前不會入閣、也不考慮參選新北市長，更不用說台北市長了；至於柯文哲指賴市長意在2020總統大選，他說過這是柯P誤信錯誤消息，根本沒這事，因為民進黨員不可能挑戰現任總統，相信各政黨皆然，目前應該支持蔡英文做好中央執政，並放眼民進黨長期執政、規劃的施政藍圖。

林俊憲認為，如果從2024大選目標看賴清德，南市政績當然是重要基礎，拿得出地方執政績效，在2024之前，未來必然會有出任重要職務的機會，但往2024的路要怎麼走，選民的想法也是很大關鍵。

廣告
  • 身為賴清德市長子弟兵，立委林俊憲常對賴市長未來動向表達看法。（記者王俊忠攝）

    身為賴清德市長子弟兵，立委林俊憲常對賴市長未來動向表達看法。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林俊憲 維冠重建 鐵路地下化
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：維冠重建、鐵路地下化動工前 林俊憲：賴清德不會離開台南


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.