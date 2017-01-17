維冠重建、鐵路地下化動工前 林俊憲：賴清德不會離開台南

2017-01-17 16:11

〔記者王俊忠／台南報導〕對賴清德市長指在震災維冠倒樓原地重建與鐵路地下化兩大工程未進入下一階段前，不會離開台南市的說法。立委林俊憲解讀賴市長所說的下一階段，是至少維冠原地重建要讓災民滿意、工程順利動工；鐵路地下化要做好土地徵收與配合交通部的應辦事項，使地下化工程能真正動工。

林俊憲表示，據賴市長了解，維冠倒樓有三分之一住戶選擇留下重建，市長對災民安置與住宅大樓重建前置作業，要做到讓災民滿意，且大樓重建工程能順利進行。

在鐵路地下化部分，林俊憲認為，賴市長六年來為這重大工程忍受外界很多屈辱謾罵、抹黑與壓力，逐步推動，因為這是關乎台南能否重生的重大都市工程，市長自認無可卸責，一定要完成法律審核程序，完成土地徵收與配合交通部動工的應辦事項，使地下化工程能真正動工。

林俊憲說，他與賴市長互動密切，就賴市長跟他所說的是目前不會入閣、也不考慮參選新北市長，更不用說台北市長了；至於柯文哲指賴市長意在2020總統大選，他說過這是柯P誤信錯誤消息，根本沒這事，因為民進黨員不可能挑戰現任總統，相信各政黨皆然，目前應該支持蔡英文做好中央執政，並放眼民進黨長期執政、規劃的施政藍圖。

林俊憲認為，如果從2024大選目標看賴清德，南市政績當然是重要基礎，拿得出地方執政績效，在2024之前，未來必然會有出任重要職務的機會，但往2024的路要怎麼走，選民的想法也是很大關鍵。