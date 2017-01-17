林伯豐稱給資方8週變形工時彈性 可緩和萬物齊漲
2017-01-17 15:55
工商協進會理事長林伯豐，希望至少給予8週的週期來調整工時，稱這樣能趨緩萬物齊漲的現象。（資料照，記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後引起諸多爭議，許多服務業人事成本增加，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣加班時數上限應該從46小時提高到54小時，並希望至少給予資方8週的週期來調整工時，稱這樣能趨緩萬物齊漲的現象。
根據《蘋果日報》報導，工商協進會今舉辦講座，工商協進會理事長林伯豐表示，台灣加班上限比日韓還嚴格，建議應從46小時提高到54小時，同時也希望能給予資方變形工時的權利，原本希望是3個月，現僅祈求至少給予8週的變形時間，讓企業有彈性，林伯豐稱這樣可以讓漲價緩和。
至於稅制部分，林伯豐認為，若要讓企業壯大，未分配盈餘課稅應取消，而員工分紅配股也應在出售時以面額課稅，林伯豐說這些都是過去經濟起飛的因素，希望能恢復。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 詹啟賢「一直都想選」？ 洪秀柱透露…
- 不滿年前丟工作 兼任教師衝撞教育部
- 大仁哥透露 小英請他找年金委員聽「心裡的話」
- 卡戰鬥位置 2018台南市長選舉文宣搶頭香的是他…
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 帶人感受白色恐怖 《返校》發售3天引熱潮
- 川普鬥CIA頭子 扯上假腥聞
- NBA》格林模仿暗諷假摔 球迷幫腔：奧斯卡快給詹皇（影音）
- 三大法人買超43億 外資買超36億
- 找工作、寒假工讀看過來！ 台東週四辦徵才活動
- 千歲團做花燈 歡喜參與燈會
- 搶攻春節市場 百貨福袋吸人氣
- 養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 同居情侶檔種大麻圖利 警直搗工廠逮人
- 全力備貨 傳統市場迎接採買潮
- 台東執業司機變考生 只為考取無線電證照
- 比被閃電打到機率更低 一家三口生日同一天
- 松本潤劈腿還恐嚇她 AV女優刪文再出發
- NBA》對尼克永遠忠誠 「甜瓜」安東尼有話說
- 金山、瑞芳改造候車亭 融入在地特色
- 酒店小姐尾牙這樣過 警：恐涉妨害風化
- 全球經濟迎川普時代 IMF憂政治風險
- 焦糖哥哥過太爽？本人分享心酸史
- 來不及過紅綠燈 老婦遭撞不治
- 先貶後揚 新台幣中午暫收31.667元
- 自由廣場》韓國低價大買台灣菜有感
- 小心中招！ 50元偽幣這樣用
- 《法界看法》 撞倒拖行害命 檢採嚴格認定
- 69歲「楚香帥」鄭少秋 現在長這樣
- 裕融 稅後淨利、EPS雙創新高
- SMAP解散後行醫 木村新戲收視差
- 中壢大火濃煙沖天 疑泰豐輪胎廠房起火
- 不忍余天月扛40萬家計 余祥銓哽咽淚崩
- 苗市玉華里活動中心案 爭議年餘解套
- 自由談》蔣經國恨死「一中政策」
- 如興併購中國玖地 年後增資120億
- 老師邀少年玩電動 輸了彈GG
- 中國年度「對台工作會議」將舉行 我官員憂變局
- 警官自拍賀年卡 銀行貼稱好用
- 中職》富邦新球季佈局 高國麟加練三壘
- 費玉清攻蛋明搶票 趕流行手指愛心賣萌
- 開心被求婚 蕭淑慎：Say you love me
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林伯豐稱給資方8週變形工時彈性 可緩和萬物齊漲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分