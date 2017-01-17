林伯豐稱給資方8週變形工時彈性 可緩和萬物齊漲

工商協進會理事長林伯豐，希望至少給予8週的週期來調整工時，稱這樣能趨緩萬物齊漲的現象。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-17 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後引起諸多爭議，許多服務業人事成本增加，工商協進會理事長林伯豐認為，台灣加班時數上限應該從46小時提高到54小時，並希望至少給予資方8週的週期來調整工時，稱這樣能趨緩萬物齊漲的現象。

根據《蘋果日報》報導，工商協進會今舉辦講座，工商協進會理事長林伯豐表示，台灣加班上限比日韓還嚴格，建議應從46小時提高到54小時，同時也希望能給予資方變形工時的權利，原本希望是3個月，現僅祈求至少給予8週的變形時間，讓企業有彈性，林伯豐稱這樣可以讓漲價緩和。

至於稅制部分，林伯豐認為，若要讓企業壯大，未分配盈餘課稅應取消，而員工分紅配股也應在出售時以面額課稅，林伯豐說這些都是過去經濟起飛的因素，希望能恢復。