會商年改爭議 政院盼理性溝通
2017-01-17 15:08
〔記者李欣芳／台北報導〕年金改革國是會議本週末將登場，總統府年金改革委員會副召集人林萬億等人正在開會研商退休軍公教等人士的絕食抗爭，以及研商會議地點是否改到中研院舉行。據了解，府院相關單位今天預定稍晚公布國是會議地點。
對於在野黨及退休軍公教質疑政府決策不透明，退休軍公教人員並持續靜坐絕食。行政院發言人徐國勇今天呼籲停止絕食，並以理性方式溝通。
徐國勇表示，原本規畫國是會議的地點台北國際會議中心，因當天周遭舉辦考試，而台北國際會議中心當天也有很多會議，為了單純化，所以考慮更改地點，有關地點將很快宣布。
徐國勇說，會議舉辦地點不重要，討論內容才是重點，而他要向軍公教呼籲，理性對話才是最重要的，大家有事情可在國是會議好好談，每個人都有發言機會，用理性溝通的態度才是最好的，他因此呼籲停止絕食，透過理性對話能把事情討論清楚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 選新北市長？賴清德訪日給這答案…
- 詹啟賢「一直都想選」？ 洪秀柱透露…
- 領十八趴退休教師公開信：為子孫將來 無條件支持年金改革
- 接見美台商會 蔡總統：加強穩固台美經貿關係
- 暗酸其他發言人？柯文哲：北市發言人講實話就可
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 股王大立光續飆 盤中4410元再創台股新高價
- 外籍人士搶農會？ 原來是防搶演練
- 崁頂焚化爐停擺 清潔隊忙翻天
- 少見「阿氏鬼蝠魟」悠游後壁湖 備受呵護
- 遭踢爆收賄告誹謗 林益世誣告罪判刑8個月
- 樂天怕中國報復？ 薩德部署用地添變數
- 老賊真遜！ 被任職僅5天的菜鳥警察逮捕
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚
- 【愛讀書】 《我們這一代：七年級作家》
- 台東執業司機變考生 只為考取無線電證照
- 雲縣列管公廁評鑑 四湖公所第1名
- 毒品海空運走私頻傳 去年查獲件數變多
- 家長注意！衛福部：國中男生最易沉迷網路遊戲
- 高屏地區春節疏運 26日起全面啟動
- 韓檢聲押三星李在鎔
- 韓星9成貧窮 月薪平均不到20K
- 不滿被影射小氣 李敖告吳澧培不起訴
- 川普週五就職大典 維安密不透風
- 好大的場面！ 600人逗陣寫春聯
- 共產專政消失 脫北高官：北韓已變奴隸社會
- MLB》願領低薪追大聯盟夢 黃載均婉拒老東家大合約
- （影音）男友尾牙單膝下跪 正妹主播點頭嫁
- 9歲女童成「性奴」 狼繼父起訴
- iTaiwan逾1億人次使用 高鐵站、夜市將增設熱點
- 踩在古蹟上拍婚紗照 恐涉5年以下有期徒刑
- 水庫變秀場！烏山頭魔術秀、泡泡秀春節登場
- 新興OK橙產量萬斤 現採現吃
- 蝦咪！趙薇老公被爆當過貪汙市長司機？
- 年關近 埔里員警、志工關懷弱勢老人 加強反詐騙
- 重大創新政策 「公車10公里免費」奪冠
- 扯！ 奧客不想付服務費 竟報警稱被店家恐嚇
- 台灣首個3D文物資料庫啟用 任意角度賞古文物
- NBA》最強新人！恩比德數據比肩56年前「張大帥」
- 〈傷心哲學〉最好的陪伴是傾聽
- 花旗台灣區CCO 莫兆鴻上任
- 外資站賣方 台幣重貶1角
- 「政府否定私大存在價值」 樹德科大校長臨退感言
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：會商年改爭議 政院盼理性溝通
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分