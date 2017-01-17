會商年改爭議 政院盼理性溝通

2017-01-17 15:08

〔記者李欣芳／台北報導〕年金改革國是會議本週末將登場，總統府年金改革委員會副召集人林萬億等人正在開會研商退休軍公教等人士的絕食抗爭，以及研商會議地點是否改到中研院舉行。據了解，府院相關單位今天預定稍晚公布國是會議地點。

對於在野黨及退休軍公教質疑政府決策不透明，退休軍公教人員並持續靜坐絕食。行政院發言人徐國勇今天呼籲停止絕食，並以理性方式溝通。

徐國勇表示，原本規畫國是會議的地點台北國際會議中心，因當天周遭舉辦考試，而台北國際會議中心當天也有很多會議，為了單純化，所以考慮更改地點，有關地點將很快宣布。

徐國勇說，會議舉辦地點不重要，討論內容才是重點，而他要向軍公教呼籲，理性對話才是最重要的，大家有事情可在國是會議好好談，每個人都有發言機會，用理性溝通的態度才是最好的，他因此呼籲停止絕食，透過理性對話能把事情討論清楚。