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國民黨這個提案 綠委大酸「天才」、不倫不類

鄭運鵬批評，22K這個惡果，正是馬英九時代所提出的擴大就業方案。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-01-17  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕看到國民黨這個提案，讓民進黨立委鄭運鵬酸相當感慨，並酸說這是「天才提案」。

鄭運鵬在臉書分享國民黨提出的刪減提案，文中表示，行政院長特別費1個月高達7萬9100，副院長特別費每月亦有4萬4200元，秘書特別費3萬9700元，比大學生月薪起薪22k高出甚多。為避免造成浪費，撙節政府支出，建議刪減20％科目，自行調整。

「參加朝野協商就看到國民黨委員的這個天才提案！」鄭運鵬諷刺，台灣的政務官薪資，算是血汗職缺，特支費需要被要求的應該是實報實銷，而不是拿來和22K作比較，不倫不類。

鄭運鵬批評，22K這個惡果，正是馬英九時代所提出的擴大就業方案，「國民黨提案馬卡合理一點」。

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  • 有國民黨委員提出首長刪減特支費案。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

    有國民黨委員提出首長刪減特支費案。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

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