這間景觀房太狂！ 打開窗簾「太傻眼」竟看到...

這樣的景觀房你看過嗎？（圖擷取自爆料公社）

2017-01-17 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕有些民宿的房間因能看到美麗風景，會特別標示房間屬於「景觀房」，不過這間的景觀房卻讓人看傻眼了！

《爆料公社》粉絲團在臉書分享照片，並說明「朋友住到這樣讚的景觀房....這個????簾這麼寬，窗這麼小！騙這麼大」。

照片中的「景觀」，打開窗簾並非直接看到「景」，牆上僅有一小塊「窗」，這竟然就是民宿中所謂的「景觀房」。

這也讓網友笑翻，笑說「心有多寬，世界就有多大！」「人生就如同此風景一般，一片空白」、「滿滿的 大牆壁」。