| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高職生擦窗戶 疑為撿報紙從2樓墜落 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

這間景觀房太狂！ 打開窗簾「太傻眼」竟看到...

這樣的景觀房你看過嗎？（圖擷取自爆料公社）

2017-01-17  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕有些民宿的房間因能看到美麗風景，會特別標示房間屬於「景觀房」，不過這間的景觀房卻讓人看傻眼了！

《爆料公社》粉絲團在臉書分享照片，並說明「朋友住到這樣讚的景觀房....這個????簾這麼寬，窗這麼小！騙這麼大」。

照片中的「景觀」，打開窗簾並非直接看到「景」，牆上僅有一小塊「窗」，這竟然就是民宿中所謂的「景觀房」。

這也讓網友笑翻，笑說「心有多寬，世界就有多大！」「人生就如同此風景一般，一片空白」、「滿滿的 大牆壁」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民宿 爆料公社 爆笑公社
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：這間景觀房太狂！ 打開窗簾「太傻眼」竟看到...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.