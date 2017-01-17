| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
重大訊息！樂陞董座許金龍存款不足跳票3400萬 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

拒向國父鞠躬就刪預算？綠委轟藍荒腔走板

2017-01-17  14:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨團提案指出，有替代役男結訓未向國父遺像鞠躬卻未懲處，提案減列內政部役政署822萬元預算，被認為是針對陳為廷拒絕鞠躬一事而來。民進黨立委李俊俋痛批，國民黨此提案內容荒腔走板，且為杯葛總預算案，連其他重要民生預算也被提案通刪。

為順利完成審查106年度中央政府總預算案，立法院院長蘇嘉全今邀集朝野協商，盼國民黨團能減少用以杯葛議事的上千筆提案，以順利讓立法院臨時會，能在19日結束，讓立法院在農曆年前完成工作。

正在服替代役的陳為廷去年5月新訓結訓時，因拒向國父遺像鞠躬引發議論。國民黨團立委楊鎮浯今提案指出，鑑於有替代役役男於新訓結訓典禮時，拒絕向國父遺像行鞠躬禮，違反規定，但新訓中心卻未對此懲處，管理失當，因此提案刪除內政部役政署822萬元預算。

李俊俋痛批，國民黨為杯葛106年度總預算，除提上千提案阻塞協商，內容更是荒腔走板，提案內竟有因替代役男拒向國父鞠躬，就減列800餘萬元的替代役男教育與訓練業務費，且弱勢族群住宅用火災警報器補助等重要民生預算，也被國民黨通通提案刪減。

廣告
  • 立法院朝野協商，立法院長蘇嘉全出席主持會議。（記者王藝菘攝）

    立法院朝野協商，立法院長蘇嘉全出席主持會議。（記者王藝菘攝）

  • 因有替代役男於結訓典禮拒像國父遺像鞠躬，國民黨立委楊鎮浯等提案減列內政部役政署822萬元預算。（圖由李俊俋國會辦公室提供）

    因有替代役男於結訓典禮拒像國父遺像鞠躬，國民黨立委楊鎮浯等提案減列內政部役政署822萬元預算。（圖由李俊俋國會辦公室提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國父遺像鞠躬 替代役男 李俊俋
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：拒向國父鞠躬就刪預算？綠委轟藍荒腔走板


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.