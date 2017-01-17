拒向國父鞠躬就刪預算？綠委轟藍荒腔走板

2017-01-17 14:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨團提案指出，有替代役男結訓未向國父遺像鞠躬卻未懲處，提案減列內政部役政署822萬元預算，被認為是針對陳為廷拒絕鞠躬一事而來。民進黨立委李俊俋痛批，國民黨此提案內容荒腔走板，且為杯葛總預算案，連其他重要民生預算也被提案通刪。

為順利完成審查106年度中央政府總預算案，立法院院長蘇嘉全今邀集朝野協商，盼國民黨團能減少用以杯葛議事的上千筆提案，以順利讓立法院臨時會，能在19日結束，讓立法院在農曆年前完成工作。

正在服替代役的陳為廷去年5月新訓結訓時，因拒向國父遺像鞠躬引發議論。國民黨團立委楊鎮浯今提案指出，鑑於有替代役役男於新訓結訓典禮時，拒絕向國父遺像行鞠躬禮，違反規定，但新訓中心卻未對此懲處，管理失當，因此提案刪除內政部役政署822萬元預算。

李俊俋痛批，國民黨為杯葛106年度總預算，除提上千提案阻塞協商，內容更是荒腔走板，提案內竟有因替代役男拒向國父鞠躬，就減列800餘萬元的替代役男教育與訓練業務費，且弱勢族群住宅用火災警報器補助等重要民生預算，也被國民黨通通提案刪減。