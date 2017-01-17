日初世代 劉櫂豪辦台東青年培力營

2017-01-17 14:07

［記者張存薇／台東報導］培養關心家事、國事、天下事的年輕一代，立委劉櫂豪、台灣世代教育基金會合辦「日初世代台東青年培力營」，今天起展開，劉櫂豪強調，期待青年朋友彼此認識、互相影響，從不同、優秀的講師與活動中，找到各自生命的方向。

劉櫂豪說，青年時代就很想探索外面世界，讀高中時還沒有網路，與朋友意外看到了經典的電影「大國民」與「羅生門」，及陳映真的作品「第一件差事」，心中的好奇與震撼至今依然印象深刻，因此與台灣世代教育基金會會長陳明文一同舉辦這個營隊。

「日初世代台東青年培力營」共有100多名台東及來自各縣市的青年朋友報名，選出50位熱忱、積極的學員參與課程，營隊共有14位講師帶領，包括上課、戶外參訪與小組工作坊。首日登場的有婚姻平權小蜜蜂發起人范綱皓、行政院參議詹賀舜、「報導者」創辦人張鐵志、政務委員唐鳳的視訊課程等。