台日去年互訪破600萬 大仁哥：互為最喜歡國家
〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁今（17）日上午接見日本維新之會國會議員訪問團，除對訪賓來台表達歡迎之意，並期盼透過來訪國會議員的協助，能增進台日雙方友好關係、深化各領域交流。陳建仁也引用去年民調指出，台日雙方人民無論是最喜歡的國家或最想親近的國家，都是彼此的國家，顯見台日之間無論是人民情誼或學術、科技、經貿的交流，都非常熱絡。
訪賓一行包括日本參議員石井章、眾議員馬場伸幸、河野正美、吉田豐史等人，由外交部次長李澄然陪同，前來總統府拜會副總統。
陳建仁致詞時表示，台日關係深遠流長，共享自由、民主及人權的普世價值。他也提及自己的父親過去曾留學日本，在京都帝國大學（京都大學前身）攻讀法律，而他在擔任中央研究院副院長時期，也曾與東京大學、京都大學以及廣島大學的教授們合作許多學術計畫。陳建仁日前曾在專訪中透露，自己當上醫學院的教授時，父親寫了日本俳句給他，「稻穗愈結實愈滿，頭就愈下垂，藤花下垂，愈受人仰首觀賞」，要他謙虛面對人生成功。
此外，陳建仁也說，根據去年民調顯示，台日雙方人民無論是最喜歡的國家或最想親近的國家，都是日本和台灣，顯見台日之間無論是人民情誼或學術、科技、經貿的交流，都非常熱絡。
他表示，今年1月1日「日本交流協會」改名為「日本台灣交流協會」，印證台日雙邊關係朝正面發展，在此基礎上，台灣在新的一年仍將繼續推動台日關係，除希望深化實質交流往來、早日簽署「經濟貿易夥伴協定」（EPA）外，也期盼能在海洋事務等議題上，持續保持溝通對話，增進雙方互信。
陳建仁指出，近年國際局勢變動快速，未來充滿不確定性。台灣位處亞太地區戰略樞紐，期盼能在區域安全及經貿事務上扮演更積極的角色，強化台日、台美互動與聯繫，並持續爭取參與ICAO及WHO等國際組織及區域經濟整合。
副總統也強調，我國政府正積極推動「新南向政策」，期盼與區域內各國進行更多元的交流合作，活絡亞太地區動能。該政策今年正式進入行動年，期盼持續與日本深化產業合作，攜手拓展海外市場，共創互利雙贏。
在台日雙方交流方面，陳建仁說，近年來台日在防災、文化、教育、觀光及青少年交流等各項領域合作密切，雙方地方縣市也陸續簽署多項友好交流協定，有助於增進彼此瞭解及關係正向發展。
去年台日人員互訪突破600萬人次，其中，日本國會議員共計有41位眾議員及14位參議員，地方首長共計有19位知事、9位副知事來訪，往來相當密切，陳建仁感謝日本朝野各界長期以來的支持。
陳建仁強調，台日兩國仍有許多合作的空間，希望未來雙方保持對話，增進國會議員互訪，共同推動台日各領域之交流，深化彼此友誼。
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標題：台日去年互訪破600萬 大仁哥：互為最喜歡國家
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