漲跌都被罵菜蟲 北農韓國瑜：農委會要拿出辦法
2017-01-17 12:54
被指菜蟲，台北農產運銷公司總經理韓國瑜（中）要農委會拿出辦法。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕今年冬季水果價格高漲，香蕉、芭樂等品項貴鬆鬆，高麗菜價格卻持續下探，面對蔬果價格失控，去年因菜價飆漲被質疑為「菜蟲」的台北農產運銷公司再次受到質疑。北農總經理韓國瑜則出面喊冤，稱不管菜價漲跌，被罵的都是北農，作為全國最高農業行政單位的農委會要拿出辦法。
韓國瑜說，北農永遠是兩面刀，菜價高漲，大台北地區罵北農是菜蟲、菜價一跌，換成農民罵北農是菜蟲，兩頭都罵，就代表中間是平衡的。
韓國瑜呼籲，農委會應該要拿出辦法來，不管事科技設施的農業技術提高，還是大台北地區的大型冷凍庫的設立或進出口政略等，都要拿出因應之道，北農只是小交易平台，無力承擔整個全台的農業政策。
韓國瑜也向消費者喊話，說水果暴漲跟颱風有密切關係，因為水果是一年一收，民眾過年要有心理準備，建議吃當季的柑橘類，價格相對穩定。
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