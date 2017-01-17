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中國實況主自由說急滅火 台網友：拐彎罵中共！

2017-01-17  14:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國有位實況主，因有感於《返校》遊戲中，戒嚴背景的政治肅殺氛圍，感嘆說出「人不是生而自由嗎？」被媒體報導。對此，這名實況主在微博發文滅火，強調一中原則，但隨後又暗示「感受到來自共產主義接班人灼熱的目光了嗎」，台灣網友戲稱，「這是拐個彎罵共產黨吧」。

報導一出，這名實況主在微博發文，表示內容涉及敏感話題，易於被有心人士利用，措辭應小心為甚，他也解釋，原本只談歷史，不談政治，並澄清自己以身為軍校畢業生與黨員為榮，若非要扯政治，「我只有一句話說給搞事的人聽：台灣是中國領土不可分割的一部分。」隨後卻語帶玄機加註「感受到來自共產主義接班人灼熱的目光了嗎」，不免啟人疑竇。

針對他的「消毒文」，多數台灣網友淡定回應，「不怪他啊，他不這樣講，輕則被封殺，重則被殺」，還有人替他擔心，「感覺這樣說還是會很慘啊」，希望他講出這番言論，不會出事。

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  • 《返校》遊戲畫面（赤燭遊戲提供）

    《返校》遊戲畫面（赤燭遊戲提供）

  • 媒體報導，中國有位實況主有感於《返校》遊戲中，政治肅殺的氛圍，感嘆說出「人不是生而自由嗎？」，隨後當事人也發文回應此事。（圖擷取自實況主微博」）

    媒體報導，中國有位實況主有感於《返校》遊戲中，政治肅殺的氛圍，感嘆說出「人不是生而自由嗎？」，隨後當事人也發文回應此事。（圖擷取自實況主微博」）

  • 中國實況主的回應文，被轉發至批踢踢八卦板，引發網友熱議。（圖擷取自批踢踢八卦板）

    中國實況主的回應文，被轉發至批踢踢八卦板，引發網友熱議。（圖擷取自批踢踢八卦板）

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