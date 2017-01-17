自認是正統黃復興 韓國瑜：其他都假的

2017-01-17 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司前總經理韓國瑜日前宣布參選國民黨主席，一度被認為是為了要吸收深藍黃復興黨員的選票。對此韓國瑜今日上午接受POP RADIO廣播節目專訪時，直說自己是正統且唯一的黃復興，其他的都是假的。

韓國瑜表示，自己是職業軍人退伍，郝伯村也是職業軍人，不過郝龍斌卻不是軍人。他相信榮民和眷屬都知道到底是誰幫過他們的忙，畢竟自己的身上可是傷痕累累。

至於這樣的說法是否認為他比郝龍斌更有實力？韓國瑜認為不能這樣討論，不過他認為，藍營黨員看到有人說出他們的心裡話，應該就會紛紛站出來。

韓國瑜還說，他是唯一的黃復興，全家人都是榮民，是非常正統的，其他黃復興都是假的。韓強調，他的參選絕對沒有和吳敦義有關係，而且這些年他都和農民站在同一陣線，有機會能得到吳敦義那邊的選票。

但他也認為，黃復興雖然重要，國民黨還需要繼續擴大黨的範圍，而自己如果能夠選上黨魁，那麼他一定會成為替公事付出的英雄，就像岳飛那樣。