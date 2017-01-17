跨區勞軍拚總統？ 柯文哲：想太多了！

2017-01-17 12:35

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨在臉書貼文，他去新竹湖口慰勞國軍官兵，並體驗戰場抗壓模擬實彈射擊；但網友紛紛對於柯「越區勞軍」，紛紛留言，「這好像是總統的工作吧？」對此柯文哲今受訪回應，「想太多了啦！」只是要找個名義去發加菜金。

柯文哲今早赴木柵翠湖公園出席「生態化公園發表會」活動，他受訪駁斥「選總統消息」，並強調，國軍辛勤，還是安排勞軍行程，才能找名目給台北市役男、部隊加菜金。

另外，遠雄因施作灌漿工程，再度遭勒令停工。但遠雄主張此屬法院核准的公安項目，得報備施工；但建管處不買帳，認定是「違法施工」，雙方各執一詞。

對此柯文哲強調，這個還是要養成守法習慣；法院如果也說是公安項目，那就核准後實施，市府不會刁難，「他們（遠雄）申請，我們（市府）核准」。

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