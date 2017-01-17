| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
重大訊息！樂陞董座許金龍存款不足跳票3400萬 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

跨區勞軍拚總統？ 柯文哲：想太多了！

2017-01-17  12:35

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨在臉書貼文，他去新竹湖口慰勞國軍官兵，並體驗戰場抗壓模擬實彈射擊；但網友紛紛對於柯「越區勞軍」，紛紛留言，「這好像是總統的工作吧？」對此柯文哲今受訪回應，「想太多了啦！」只是要找個名義去發加菜金。

柯文哲今早赴木柵翠湖公園出席「生態化公園發表會」活動，他受訪駁斥「選總統消息」，並強調，國軍辛勤，還是安排勞軍行程，才能找名目給台北市役男、部隊加菜金。

另外，遠雄因施作灌漿工程，再度遭勒令停工。但遠雄主張此屬法院核准的公安項目，得報備施工；但建管處不買帳，認定是「違法施工」，雙方各執一詞。

對此柯文哲強調，這個還是要養成守法習慣；法院如果也說是公安項目，那就核准後實施，市府不會刁難，「他們（遠雄）申請，我們（市府）核准」。

相關影音從1分35秒開始

廣告
  • 台北市長柯文哲出席臺北市公園生態化發表會，談到昨天跨區勞軍，被網友認為是盼選總統？ 他駁斥說：想太多了！。（記者黃耀徵攝）

    台北市長柯文哲出席臺北市公園生態化發表會，談到昨天跨區勞軍，被網友認為是盼選總統？ 他駁斥說：想太多了！。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加菜金 勞軍 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：跨區勞軍拚總統？ 柯文哲：想太多了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.