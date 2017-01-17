兼職納保編預算補貼 教部：大專教師以專任為主

高教工會17日到教育部前陳情要求兼任教師一體適用勞基法，但不滿出面接受陳情的官員層級太低，集體衝撞教育部大門，要部長潘文忠出來面對。（記者張嘉明攝）

2017-01-17 12:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學長期聘用兼任教師授課，但卻沒有受到勞基法、教師法保障，去年9月勞動部公告將「未具本職」的兼任教師納保，衍生學校因人事成本增加而不聘用，恐使得高達1萬3千多名靠鐘點費維生的兼任教師失業，高教工會與多名兼任教師今日上午到教育部門口抗議，要求教育部解決。

「拒絕分化、一體適用！」台灣高等教育產業工會表示，兼任教師不是專任教師所以沒有公保，又長期沒有勞保，不僅1年1聘毫無保障，也沒有退休金，處境弱勢，而勞動部去年9月公告，要將兼任教師納入勞基法，卻又將老師分類成「本職」與「無本職」，據了解，是應教育部強烈要求而分類，痛批如此惡搞將使老師還沒得到保障，就先丟了工作。

來自中部、任教21年的鄭姓兼任教師表示，自己在3、4所學校任教，私立學校在去年勞動部公告後，就開始調查老師是否有本職，自己單位中只有1名專任，其他9名都是兼任，結果這學期馬上就有4人沒被排課，等同變相不續聘，過年後的下學期即將到來，眼看剩下的5名教師包含自己，恐怕都會在年後失業，他強烈憂心，各校都在看官方態度，如果不續聘成功，所有未具本職的兼任教師都岌岌可危。

另名教書13年的徐姓兼任教師也控訴，自己在4所學校任教，每週上16學分，只領鐘點費，還沒有勞基法保障，比便利商店打工族還慘，而多年來大學靠著膨脹的兼任教師，撐起一半的課程教學負擔，政府必須正視，全國統計有1萬3千多名跟自己一樣，靠著鐘點費維生的兼任教師，若通通失業恐撼動高教乃至國本，且學校人事成本計算，1名兼任教師納保每年只增加5、6千元成本，這些老師長期教書已替學校賺進多少營利，不應無視這些付出。

高教工會、兼任教師認為，教育部、勞動部靠著一紙命令將兼任教師分割，學校若無法負荷增加的人事成本，就直接裁撤未具本職的兼任教師，如今即將過年，有許多教師恐將失業，決定今天上午來到教育部門口大聲疾呼，要求教育部出面解決。

但因問題未獲解決，眾人衝入教育部入口玻璃門前，展開衝撞爆發衝突，後來不得其門而入，就地靜坐持續抗爭。

教育部人事處長李秉洲表示，教育現場應以專任教師為主，未來會慢慢導向學校聘僱專任，但長期有萬名無本職的兼任教師的確是弱勢，也接獲各項檢舉，重申學校聘僱教師要考量的是專業、學生受教權等因素，不能以本職與否作為考量，目前透過管道跟學校調處，並發公文行政指導，也將成立調查小組到學校訪查，若學校違反，將列入扣減獎補助款考量。另，今年也已編列6千萬元預算，幫助學校補貼因政策而額外增加的成本，盼降低衝擊。