開竅或適應？柯文哲：爭取時力支持連任

台北市長柯文哲說，爭取時力支持連任，並強調「朋友要多、敵人要少，盡量爭取最多支持。」（記者黃耀徵攝）

2017-01-17 12:20

〔記者何世昌／台北報導〕2018選戰將開打，台北市長柯文哲指派副市長陳景峻為「組織戰」備戰。不過，柯文哲前競選總幹事姚立明日前出席時代力量2週年黨慶時說，柯文哲是否能連任，要看時代力量有沒有挺。對此，柯文哲今受訪時表示認同，並強調「朋友要多、敵人要少，盡量爭取最多支持。」

台北市長柯文哲今赴木柵翠湖公園出席「生態化公園發表會」活動，會後接受媒體聯訪。柯文哲首先表示，「一日雙塔」還是會辦，但疏於練習，只會去鳴槍。媒體詢問，是否因「站台」有關，柯傻笑不語。

另外，柯文哲醞釀打「組織戰」，議員形容是「開竅」。柯文哲則說，「不是開竅，應該叫做適應」。他進一步解釋，過去在台大擔任外科加護病房主任，病人都插管不會講話，因此不必溝通；拔管後就要離開ICU（加護病房），也不用跟他說話。因此，至少要適應「看到人要握手，要保持笑容。」

談及時代力量的支持是否重要？柯文哲表示，「廢話！每個當然都很重要」，朋友要多、敵人要少，盡量爭取最多支持，這是common sense（常識）。

不過，時代力量野心勃勃，也有意投入2018選戰，爭取議員席次；勢必將與民進黨互相廝殺。對此柯文哲透露，時代力量黨主席黃國昌曾找過他，並談及此事；柯向黃建議，這種一定會有爭執衝突，最好跟民進黨先協調，「事先協調，可以減少事後衝突。」