接見美台商會 蔡總統：加強穩固台美經貿關係

2017-01-17 12:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天上午於總統府接見美台商業協會理事主席伍佛維茲大使（Amb. Paul Wolfowitz）一行時表示，美國是台灣最重要貿易夥伴，過去累積很多成功合作經驗，台美關係不應滿足於目前成就，應持續向下一個雙邊經貿關係里程碑努力。

蔡英文上午在接見時說，美台商業協會再次訪台，顯示美國商會對重視美經貿關係。多年來，美台商業協會支持台美雙邊經濟安全合作，持續透過聯繫美國行政與立法部門、投書主流媒體及辦台美產業經濟研討會等方向，不斷強化台美夥伴關係，也向美國社會說明台美經貿關係的重要。

美國總統當選人川普20日就職，蔡總統表示，從過去到現在，美台商業協會是台灣重要盟友與堅實夥伴，這次訪台正好適逢美國新政府將上任關鍵時刻，相信變動中的世界局勢，「更加強穩固台美經貿關係是我們台美經濟成長的重要基礎」，會一起尋找創造，把握發展新機會。

蔡總統也提到，台灣內部處於經濟轉型重要階段，新的一年最重要是提升經濟，除聚焦產業，也會加速推動結構轉型，全面擴大基礎建設投資，為經濟成長注入新活力，相信台美雙方在振興經濟作為中會找到新合作模式。

蔡總統表示，無論是雙邊自由貿易協定或其他推動經濟整合方法，透過更好、更多協商討論，創造更好投資貿易環境，希望美台商業協會繼續支持協助。