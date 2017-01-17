烏龜爬門檻 韓國瑜：連署一過就會贏

2017-01-17 12:15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司總經理韓國瑜宣布參選國民黨主席，今天上午接受廣播專訪，坦言對通過第一階段連署沒有把握。但韓國瑜說，只要連署過了，他就有把握的能選上黨主席，「烏龜爬門檻，就看這一翻」。

韓國瑜上午接受POP RADIO廣播節目專訪期間，主持人黃光芹詢問對通過黨主席連署門檻有沒有把握？韓國瑜再次抨擊，連署是不合時宜的安排，因為參選黨主席已經要求繳交保證金，幹嘛還要連署，而且沒有公開的黨員名冊，擺明是技術干擾。

韓國瑜同時表明，目前最大挑戰只在通過連署，有信心連署一過，就能獲得最後勝利。黃光芹追問韓是否自認比任何黨主席候選人都強？韓國瑜回稱，他的感覺是藍軍已經傷心、憤怒、甚至遠離政治人物，採取心靈上的自我放逐，所以若遇到有人可以幫他們把心裡話講出來，就會向其投靠。

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