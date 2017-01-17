台灣祝賀團抵美 下機後第一件事是這個...

2017-01-17 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕川普就職台灣祝賀團稍早已抵達美國，時代力量立委林昶佐也在臉書向大家報平安，表示下機後「大家先來填個肚子」，笑稱怎麼人在美國，還到「艋舺」吃台菜，網友大讚「來這家就內行的了」。

前行政院長游錫堃昨下午，率領台灣祝賀團，前往美國參與候任總統川普的就職典禮。據悉，這趟前去還要拜訪紐約、華府，與僑界、美政界友人會面，預計停留8天，23日返抵國門。

林昶佐今在「林昶佐 Freddy Lim」臉書粉絲專頁發文，表示代表團剛抵達美國，一行人下機後先去填飽肚子，但一到店門口，林昶佐「疑惑」地說，「啊怎麼又到了我們艋舺....」。對此，網友表示，「來這家就內行的了」，也有人安慰，至少「可以稍微解鄉愁」，部分網友也大讚，「這家好吃！」

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