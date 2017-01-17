年金改革國是會議在中研院 國民黨批把人民當敵人

2017-01-17 12:04

〔記者林良昇／台北報導〕年金改革國是會議即將在本週六登場，國民黨文傳會副主委唐德明批評，會議地點傳出從已訂好的國際會議中心改成較偏遠的南港中研院，不但地點變偏僻，連周遭路權也被民進黨申請走了，「這是蔡總統說好的溝通嗎？」根本把人民當敵人。

唐德明今表示，蔡總統要求年金改革要「做好溝通」，並將親自出席會議，但卻傳出臨時更改會議地點，可能由早就訂好的國際會議中心，改成偏遠的南港中研院，是突襲打埋伏、降低格調的做法，

唐德明認為，民進黨政府將地點弄偏僻，民進黨還早在上週就派人申請周遭路權，根本是把人民當敵人，玩弄各種陰謀詭計，「這是蔡總統說好的溝通嗎？」

唐德明說，前陣子的核食公聽會放在婚宴廣場，年金分區座談放在大學校園裡的圖書館，都是逃避人民抗議聲音的作法，是蔡政府心虛的表現，現在連國是會議都要搞這種黑箱突襲；更改地點若是蔡總統授意而為，那是蔡政府玩兩面手法，不想和人民溝通；如果是底下人拍馬屁，不想讓蔡總統聽到人民憤怒的聲音，那就是蔡總統開始被蒙蔽。

唐德明強調，副總統陳建仁接受媒體訪問時說，蔡總統希望下個會期就能完成相關法案立法，但朝野立委卻多半不知道這件事情，但政府溝通的對象絕對不只立委，更重要的是和人民溝通，政府不能夠遮住眼睛就以為看不見，不能再玩兩手策略。