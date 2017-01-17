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藍質疑重機開道人民買單 外交部：未負擔任何費用

2017-01-17  11:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文甫結束「英捷專案」返台。蔡英文過境舊金山時，美方出動60部哈雷重機警車為訪團開道，受到高規格禮遇接待。部分藍營人士質疑「羊毛出在羊身上」，暗示我國政府為此事買單。外交部今表示，我國總統過境美國，美方一向提供高規格維安禮遇，我方「並未負擔任何費用」。外交部並說，這彰顯台美關係堅實穩固，外交部對此表示感謝。

蔡英文出訪我中美洲4友邦，去程與回程過境美國休士頓及舊金山，媒體報導在舊金山期間，美方出動60部哈雷重機與警車為蔡總統開道。前總統府副秘書長羅智強昨天在臉書質疑，民進黨為此事「嗨翻了」，但美國各級政府財源窘困，所謂「羊毛出在羊身上」，這些「服務」必然不是免費的，暗示我國政府用人民納稅錢為此事買單。國民黨籍前立委林郁方也對此提出質疑。

外交部發言人王珮玲今在例行記者會中回應此事表示，我國總統出訪友邦過境美國期間，美方一向依據「安全、便利、舒適、尊嚴」原則提供高規格的維安禮遇及接待。而在美國務院外交安全局（DSS）及我相關駐處協調下，各過境城市警方派遣警車協助開道及維安戒備等工作，是美方長期以來的一貫做法。

王珮玲說，此次「英捷專案」總統過境美國休士頓及舊金山期間，為確保總統車隊參訪行程順暢及安全無虞，兩個城市的警方都提供重機及警車開道，並協助維安作業，「我方並未負擔任何費用」。王珮玲並表示，美方此舉不僅是展現對我總統過境的高度重視及禮遇，也充分彰顯台美關係堅實穩固，外交部對此表示誠摯感謝。

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  • 蔡總統過境舊金山，美方派60部重機開道禮遇。（取自民進黨立委莊瑞雄臉書）

    蔡總統過境舊金山，美方派60部重機開道禮遇。（取自民進黨立委莊瑞雄臉書）

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