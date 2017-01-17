不滿年前丟工作 兼任教師衝撞教育部
高教工會17日到教育部前陳情要求兼任教師一體適用勞基法，但不滿出面接受陳情的官員層級太低，集體衝撞教育部大門，要部長潘文忠出來面對。（記者張嘉明攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕「部長出來！」高教工會與10多名大專兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿因兼任教師分割納勞基法的政策，導致有人因學校人事考量而在年前失業，抗議過程中又未獲教育部正面回覆，眾人決定突襲衝撞，使衝突拉高。
現場10多名大專兼任教師上午10點先在教育部門口召開記者會，抗議去年9月兼任教師納勞基法的政策，結果納保的資格區分「具本職」與「未具本職」2種，導致全國約1萬3000多位長期靠四處兼課賺鐘點費維生的兼任教師失業。
兼任教師抗議過程中，教育部官員出面接受陳情，結果雙方溝通失敗，官員走入教育部，兼任教師一邊喊口號：「拒絕分化、一體適用」，突然有老師舉牌衝入教育部停車廣場，高喊：「部長出來！」其他人見狀，也跟著衝到教育部入口的玻璃大門前，眾人展開推擠，希望闖入教育部門內，要求部長出面解決，現場一片混亂。
兼任老師們在推擠過程中，有人不斷高喊：「部長出來！」、「手夾到了！」、「警察退後！」而教育部則由警衛、替代役暫時擋住，後續中正一分局警方增援，把老師持續擋在門外，警方並在11點舉牌警告違法，眾人推擠約十多分鐘後，發現阻擋不得其門而入，目前決定就地坐下，持續抗爭。
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高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）
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高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）
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高教工會17日到教育部前陳情要求兼任教師一體適用勞基法，但不滿出面接受陳情的官員層級太低，集體衝撞教育部大門，要部長潘文忠出來面對。（記者張嘉明攝）
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高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）
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