| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

不滿年前丟工作 兼任教師衝撞教育部

高教工會17日到教育部前陳情要求兼任教師一體適用勞基法，但不滿出面接受陳情的官員層級太低，集體衝撞教育部大門，要部長潘文忠出來面對。（記者張嘉明攝）

2017-01-17  11:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕「部長出來！」高教工會與10多名大專兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿因兼任教師分割納勞基法的政策，導致有人因學校人事考量而在年前失業，抗議過程中又未獲教育部正面回覆，眾人決定突襲衝撞，使衝突拉高。

現場10多名大專兼任教師上午10點先在教育部門口召開記者會，抗議去年9月兼任教師納勞基法的政策，結果納保的資格區分「具本職」與「未具本職」2種，導致全國約1萬3000多位長期靠四處兼課賺鐘點費維生的兼任教師失業。

兼任教師抗議過程中，教育部官員出面接受陳情，結果雙方溝通失敗，官員走入教育部，兼任教師一邊喊口號：「拒絕分化、一體適用」，突然有老師舉牌衝入教育部停車廣場，高喊：「部長出來！」其他人見狀，也跟著衝到教育部入口的玻璃大門前，眾人展開推擠，希望闖入教育部門內，要求部長出面解決，現場一片混亂。

兼任老師們在推擠過程中，有人不斷高喊：「部長出來！」、「手夾到了！」、「警察退後！」而教育部則由警衛、替代役暫時擋住，後續中正一分局警方增援，把老師持續擋在門外，警方並在11點舉牌警告違法，眾人推擠約十多分鐘後，發現阻擋不得其門而入，目前決定就地坐下，持續抗爭。

相關影音

廣告
  • 高教工會17日到教育部前陳情要求兼任教師一體適用勞基法，但不滿出面接受陳情的官員層級太低，集體衝撞教育部大門，要部長潘文忠出來面對。（記者張嘉明攝）

    高教工會17日到教育部前陳情要求兼任教師一體適用勞基法，但不滿出面接受陳情的官員層級太低，集體衝撞教育部大門，要部長潘文忠出來面對。（記者張嘉明攝）

  • 高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）

    高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）

  • 高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）

    高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）

  • 高教工會17日到教育部前陳情要求兼任教師一體適用勞基法，但不滿出面接受陳情的官員層級太低，集體衝撞教育部大門，要部長潘文忠出來面對。（記者張嘉明攝）

    高教工會17日到教育部前陳情要求兼任教師一體適用勞基法，但不滿出面接受陳情的官員層級太低，集體衝撞教育部大門，要部長潘文忠出來面對。（記者張嘉明攝）

  • 高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）

    高教工會與大學兼任教師今天上午到教育部門口抗議，不滿政策導致年前失業，但未得到滿意回覆，從門口突襲衝到教育部玻璃大門，企圖衝撞高喊：「部長出來！」（記者吳柏軒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兼任教師 教育部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：不滿年前丟工作 兼任教師衝撞教育部


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.