邀砍人里長入府表演？ 總統府：主辦單位安排

2017-01-17 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕砍人里長朱雪璋日前在臉書PO文，表示受邀至總統府表演，引發武術界、網友不滿。總統府今上午澄清，朱雪璋的表演，是當天活動主辦單位安排，非府方邀請。

自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里長朱雪璋，15日在臉書PO出與小英總統的合照，還提到帶領學員前往總統府表演空手道，獲得府方與各部門長官讚賞，允諾支持未來發展，並感謝蔡英文總統、陳建仁副總統，武術界、網友怒批「斷筋流空手道」。

對此，總統府發言人黃重諺澄清，朱男出席的「牽手心連心。寶貝歡年慶」活動，是「中華身心障礙者職業技藝協會」主辦，過去15年來，均邀請弱勢兒童、身障者參訪總統府、觀看表演活動。相關活動規劃設計、表演人士邀請，均由主辦單位自行辦理，府方也強調，會請該單位未來安排活動時，多加留意，避免再有類似情形發生。