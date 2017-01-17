年金改革有虧公務員？ 他分析當年荒謬政策 ！

民進黨大老林濁水。（資料照，記者鄭鴻達攝）

2017-01-17 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕小英政府推動年金改革引發軍公教抗爭，民進黨大老林濁水從1979及1992年兩次年金改革切入撰文，分析年金制度淵源，並痛批當時的年金制度「荒謬透頂」。

林濁水在《財訊》撰文分析，許多抗議年金改革者強調，是因為經濟不佳，政府才在軍公教退休金上動腦筋，但其實台灣最重大的兩次年金改革，都發生在經濟高速成長時期。

林濁水表示，79年時因為將近9成的軍公教放棄月退，造成國庫負擔，故改革誘導公務員採月退制。林濁水說，79年修法讓公務員可以領30年年資，前15年每增加一年，退休時每個月多發本俸5%當退休金，後15年，則多發1%，公務員所得替代率達59.47%。加上年終獎金與18%，替代率達102％，幾成雙份月退。

林濁水說，79年年金改革是公教退休制度成為國家災難的起源。至於92年，則是取消18％，將所得替代率由59.47％提升到70％。林濁水分析，若單純看制度，92年新制架構漂亮，但實際上本俸乘上專業加給，再加年終獎金，替代率達100％，92年在職的銓敘部官員更可利用兼具新、舊制的優勢，截長補短取得高達138％的替代率。

林濁水分析，該制度「荒謬透頂」，陳、馬兩任總統和考試院前院長有進行改革，降低替代率，但未處理到根本，如今蔡英文改革正要開始，便遭受既得利益者的反撲。林濁水呼籲，荒謬制度的關鍵是銓敘部，政府若不就此認錯，恐讓公務員有抗爭的正當性。