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郝、吳質疑連署規定 國民黨：就算改下次選舉才能實施

2017-01-17  11:03

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉開打，宣布參選的副主席郝龍斌、前副總統吳敦義接連質疑黨主席選舉辦法的3％具投票權黨員連署門檻，國民黨文傳會副主委胡文琦今表示，若有人覺得應該修正，可以在今年8月20全代會做檢視修改，但最快也要到下次黨主席選舉才能實施。

據國民黨公布的資料，截至1月13日，國民黨黨員總數約89萬餘人，具投票權黨員總數為23萬餘人，一般認為至3月31日截止，已繳黨費具投票權黨員約會有30萬人，依3％具投票權黨員連署規定，每位參選人都要有約9千人連署，不過，由於連署書若重複連署將無效，一般而言參選人都會繳交門檻數倍的連署書。

對此，郝龍斌和吳敦義先後皆表示，連署門檻可以檢討修正，甚至認為黨主席選舉已有曾任中央委員等黨職的門檻，不應再設連署門檻。

胡文琦今表示，尊重所有參選人對連署的看法，黨中央都尊重，但據國民黨主席相關選舉作業辦法，目前仍需要3％連署門檻，還是需要依照遊戲規則處理，黨主席洪秀柱也需要連署書，所有參選人的門檻一致。

胡文琦說，若參選人覺得連署書規定應該修正，可以在今年8月20日全代會做檢視，在全代會上更改，但最快也只能等下次黨主席選舉才能實施，本次只能維持以往規定。

對於郝龍斌質疑可能會有人故意重複連署杯葛其他參選人的說法，胡文琦指出，黨內業管單位和資訊中心已進行研議做技術調整，防止惡意杯葛其他參選人的連署。

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦。（記者林良昇攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦。（記者林良昇攝）

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