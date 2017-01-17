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江宜樺成立基金會 藍營前官員：伺機而動

前行政院長江宜樺創辦的長風文教基金會16日舉行成立茶會，江宜樺在台上侃侃而談，說明創辦緣由。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-17  11:22

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺昨舉辦「長風文教基金會」成立茶會，馬政府時代的首長齊聚，宛如卸任政務官同學會。自任基金會董事長的江宜樺，雖然對外強調成立基金會與選舉無關，但有藍營前官員透露，江宜樺會利用這個基金會當平台「伺機而動」。

根據《信傳媒》報導，藍營的前官員透露，長風基金會就是一個以江宜樺為中心的平台，成立目的一個就是選舉時當作政策的諮詢單位，另外就是把江內閣的力量再凝聚，所以昨天沒有現身茶會的前政務官，就是當初跟江沒有那麼「麻吉」。

這位前官員指出，江宜樺才56歲，太年輕了，「江應該覺得自己未來還有機會可以在政壇有所發揮，才會成立這個基金會。」雖然江應該不會參與此次國民黨主席選舉，但是他會利用長風基金會當平台「累積能量、伺機而動」，3年之後又是一條好漢。

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