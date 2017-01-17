江宜樺成立基金會 藍營前官員：伺機而動
2017-01-17 11:22
前行政院長江宜樺創辦的長風文教基金會16日舉行成立茶會，江宜樺在台上侃侃而談，說明創辦緣由。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺昨舉辦「長風文教基金會」成立茶會，馬政府時代的首長齊聚，宛如卸任政務官同學會。自任基金會董事長的江宜樺，雖然對外強調成立基金會與選舉無關，但有藍營前官員透露，江宜樺會利用這個基金會當平台「伺機而動」。
根據《信傳媒》報導，藍營的前官員透露，長風基金會就是一個以江宜樺為中心的平台，成立目的一個就是選舉時當作政策的諮詢單位，另外就是把江內閣的力量再凝聚，所以昨天沒有現身茶會的前政務官，就是當初跟江沒有那麼「麻吉」。
這位前官員指出，江宜樺才56歲，太年輕了，「江應該覺得自己未來還有機會可以在政壇有所發揮，才會成立這個基金會。」雖然江應該不會參與此次國民黨主席選舉，但是他會利用長風基金會當平台「累積能量、伺機而動」，3年之後又是一條好漢。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 全球貧富超懸殊 8人財富〉36億人
- 【愛讀書】 《我們這一代：七年級作家》
- 陽岱鋼30而立 期許打出自己球風
- 〈紐約性愛檔案〉愛的力量 多元成一家
- 8大年貨大街拚業績 春節不打烊
- 搶救鱟魚 北門野放三隻
- 搭機猛玩手機勸不聽 「霸王哥」吃官司
- 與男性愛娃娃「趴趴趴」 性愛作家：畢生難忘的經驗
- MLB》他的極端開放式打擊 大聯盟認證史上最怪（影音）
- 澳網》對手因傷退賽 謝淑薇首輪輕鬆晉級
- 不甘被譏 莽男12刀殘殺前岳父
- 玉井區總幹事三雄爭霸 濃濃煙硝味
- 《華視春節節目》 82歲林沖上台一條龍 一代女皇展聲威
- 毒品海空運走私頻傳 去年查獲件數變多
- 還要去吃尾牙嗎？ 有主管群組她傳了這張圖…
- 媽盟痛批政府電業法、綠能政策缺失
- 可喜可賀！黃曉明陪產 Angelababy今晨順利生兒
- 蝦咪！趙薇老公被爆當過貪汙市長司機？
- 大樂透春節加碼 百萬獎中獎率提高2.1倍
- 原住民夫妻出海捕鰻魚苗失蹤 全體族人盼奇蹟
- 馬匹、草泥馬上拍賣場 4匹全被買走
- 12年性侵500童 淫魔裁縫師被捕
- 大溪月眉休閒農業區 建民宿留客
- 建照仍未過 遠雄被爆違法灌漿
- 太麻里地區農會代表 83人搶45席
- 相思樹提煉新興毒品 自稱「科技農夫」父子被逮
- 中國第一網劇是台灣製 首輪播破23億次
- 農會會員代表改選參選爆炸 十區激戰
- 證券行情表、證券表格
- 〈廢核救家園〉新電業法加強壟斷 台電最大贏家
- SOD超夯新人不爽亂加戲 AV還沒發行就喊引退
- 若被徵召挑戰南霸天 韓國瑜：能力絕對不輸賴神
- 花旗台灣區CCO 莫兆鴻上任
- 東森國際主張擁有東森電視台優先購買權
- 土國貨機墜吉爾吉斯 33村民睡夢中慘死
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 川普鬥CIA頭子 扯上假腥聞
- 因應一例一休 彰縣垃圾車大改點
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：江宜樺成立基金會 藍營前官員：伺機而動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分