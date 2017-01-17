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卡戰鬥位置 2018台南市長選舉文宣搶頭香的是他…

2017-01-17  10:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕即將離職的台南市副市長顏純左，是目前浮上檯面的下一屆市長選將中，唯一沒有競選經歷，他最後一位掛宣傳看板，但第一位搶先今天發出首波競選文宣。他表示，希望透過這份文宣，加深市民朋友對他的認識，認同他的理念一起打拚。

顏純左打出「市長牌」，感謝市長賴清德給他機會，擔任大台南市合併後第1屆副市長，近距離學習他認真嚴謹又親民的態度；感謝前縣長蘇煥智長過去讓他擔任台南縣副縣長，有機會走遍各個鄉鎮，了解各地需求。「兩位長官讓我有了豐富完整的資歷，成為最了解大台南市的人、最能帶領台南市再創高峰的人」。

同時在這份文宣裡，也再次感謝「第一名的縣長」的前台南縣長陳唐山，在他的新書發表會時，為他題字「顏市長純左兄，多謝一路相挺」，給他無比的支持和鼓勵。

顏純左表示，希望透過三位長官的肯定，讓市民更加了解其為人處事和做事態度，能夠給他機會，繼續為台南市來打拚。

由於台南綠系地盤，搶得明年民進黨黨內初選提名，等於是跨進成功門檻一半，台南市長選戰因此提早開打；目前包括現任立委陳亭妃、黃偉哲、葉宜津早已啟動腳步布署競選，民進黨副秘書長李俊毅也不遑多讓之外，立委王定宇及林俊憲也被外界點名是「黑馬人選」，不難想像未來激烈戰況。

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  • 顏純左搶頭香推出競選文宣。（記者洪瑞琴翻攝）

    顏純左搶頭香推出競選文宣。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 顏純左搶頭香推出競選文宣。（記者洪瑞琴翻攝）

    顏純左搶頭香推出競選文宣。（記者洪瑞琴翻攝）

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