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朱立倫曾問是否選2016 吳敦義：「馬枯則我枯」

國民黨黨主席參選人、前副總統吳敦義。（記者林正堃攝）

2017-01-17  07:03

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義昨接受廣播專訪表示，新北市長朱立倫曾探詢過他是否競選2016年總統，吳敦義回答：「馬榮則我榮、馬枯則我枯」。

本報報導，吳敦義在廣播專訪中表示，自己最沒有成就感的工作是當副總統，因為地位高但沒職權。至於競選國民黨黨主席一事，他自認相較於其他4人，資歷最完整。吳細數政績，指出自己當國民黨秘書長，讓國民黨重返執政，當行政院長時經濟成長率、降低失業率是30年來最好。

《聯合報》報導，吳敦義在專訪中指出，朱立倫有探詢過他是否競選2016年總統，他說：「我作為馬英九的副總統，馬榮則我榮、馬枯則我枯」，不必考慮他。此外吳還說因為自己是馬英九的副總統，「我去選一定只能選正的，減少你黨主席運用的靈活性」。

報導指出，吳敦義說因為國民黨同時存在挺馬、反馬力量，在朱立倫擔任黨主席時，他曾建議朱在正副總統提名上，挺馬配反馬可互相解毒。至於後來選舉大敗，吳敦義則說非始料所及。

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