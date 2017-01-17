選新北市長？賴清德訪日給這答案…

2017-01-17 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德訪日以感謝對0206台南強震的協助，在過程中，媒體詢問何時會宣佈選新北市長？或是新傳的接任總統府秘書長職位？賴清德表示，目前台南地震重建已到最後一個階段，在完成重建前，他不會考慮離開台南。

綜合媒體報導，賴清德於 1月15日訪日，進行感恩行腳，1月 16日在東京日本記者俱樂部發表感恩演講之後，跟媒體有一段詢答。

賴清德指出，過去 1年來，台南重建進行的很順利，維冠大樓重建進度，已成立都更會、找到建築師，正進入最後階段，還有台南市鐵路地下化已動工，這2工程「在還沒有一個階段之前，我會繼續留在台南市」。

賴清德預定今天晚上返國。