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詹啟賢「一直都想選」？ 洪秀柱透露…

國民黨主席洪秀柱。（國民黨提供）

2017-01-17  06:33

〔即時新聞／綜合報導〕請辭國民黨副主席的詹啟賢昨表示，自己在國民黨副主席郝龍斌、前副總統吳敦義宣布參選後，才積極思考是否參選黨主席。媒體報導，國民黨主席洪秀柱表示，詹啟賢「一直就想選黨主席」。

詹啟賢昨接受廣播節目專訪表示，他當副主席後，就有人問他要不要選黨主席。詹強調，他參選黨主席的客觀條件困難，但有主觀意願。此外，若最後決定不選，也不會助選，因為對洪秀柱不能交代。

《中國時報》報導，談起詹啟賢參選意願，洪秀柱透露：「其實，他一直就想選黨主席，我們都知道。不過，沒關係啦！只要感情不壞就好了，沒關係的。」報導指出，詹曾表示，洪方的人向他探詢過選黨主席意願，他回應：「主席優先」。

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  • 國民黨前副主席詹啟賢。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    國民黨前副主席詹啟賢。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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