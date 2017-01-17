大仁哥透露 小英請他找年金委員聽「心裡的話」
2017-01-17 00:25
〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革委員會的20場會議中，常發生委員們拍桌叫囂的火爆場面，副總統陳建仁透露，總統蔡英文在年金改革委員會結束的時候，希望他能邀請委員一個一個來，好好聽聽看「心裡的話」。
陳建仁16日晚間接受電視台專訪時，談到他與蔡英文的相處，他認為蔡英文是心地很柔軟的人，例如談到砍年金的所得替代率，蔡英文就認為應該讓這些人有一點時間去適應。
至於平常如何溝通，陳建仁也說，「我們有所謂的祕密電話」，蔡英文會把他從4樓叫到3樓，跟他討論事情，有一次為了某個大企業的案子，蔡英文一大早7點半就要他好好去處理。兩人意見不一致的時候，蔡英文不會以很霸氣的方式處理。
而年金改革委員會後，蔡英文也認為，有些委員沒有辦法暢所欲言，只能在憤怒的情況下說話，而沒有太多具體的主張。
陳建仁說，當他一個一個請這些委員來見面的時候，他聽到心裡的話。這些東西，對他們設計年金的改革，是很重要的。
主持人問到，「他們心裡的話，跟在年金會議上面的話差很多嗎？」陳建仁笑說，「基本上是有一些差距。」
此外，被問到是否曾政治性的主動去找蔡英文討論事情？陳建仁也很坦白的說，曾向蔡英文反映天主教會對同性婚姻的意見，蔡英文則表示，可找一些天主教的主教、神父們大家來聊一聊。
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