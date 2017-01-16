民調低不支持劉世芳？ 陳菊：應給每人適度空間

2017-01-16 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨內5位立委有意競逐下屆高雄市長，近日不少針對黨內提名的民調出爐、以及媒體對此大作文章，高雄市長陳菊表示，無論是誰要參選，都應給予高度的祝福、以及適度的空間。

有傳言指出，劉世芳較適合擔任下屆高雄市長，但若民調較低，陳菊將轉而支持趙天麟；媒體近日也在民調上大作文章，令高雄副市長許立明在臉書上質問，「要讓假民調跟強勢媒體介入政治嗎？」

對此，高雄市長陳菊在《政經看民視》表示，劉世芳雖擔任國會議員的時間並不長，因此民眾對他較不熟悉，但不管是在行政院秘書長、總統府國安會或在高雄市政府，他的行政歷練是最完整的。

陳菊提到，不管哪一份民調都值得參考，因都擔任過民意代表，所以每個人在各媒體有曝光機會、以及其支持者，站在高雄市長的立場，對於黨內所有要參選的人，都應給予高度的祝福以及適度的空間。