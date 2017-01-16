談年金改革 陳建仁哽咽自責這件事

2017-01-16 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革委員會本週末（21日、22日）將於中研院舉行年金改革全國國是會議；副總統陳建仁晚間於政論節目親上火線說明年金改革，提到過去討論年金改革過程中的風風雨雨，陳建仁自責又有點哽咽的表示，「這樣一個很重要的公共議題，怎麼能夠如此的開會」。

陳建仁晚間於政論節目《新聞追追追》指出，自己主持年金改革會議時，雖然已經知道剝奪某些團體的權利會引來抗爭，但沒有想到會遇到讓委員無法進場之類的情況，有些無奈和傷心，感覺「難道台灣民主走到一個無法尊重別人的地步嗎」、「這樣一個很重要的公共議題，怎麼能夠如此的開會」；陳建仁甚至一度自責到有些哽咽。

陳建仁表示，考慮到出生率、存款利率、投資報酬率等，在時空背景下的不同，現在的年金制度就像體弱多病又被迫生蛋的雞，要讓年金制度健康起來，未來才不會有問題；陳建仁並提出年金改革的八大重點，表示將會用循序漸進的方式，來追求年金永續的目標。