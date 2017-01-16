| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 政治

談年金改革 陳建仁哽咽自責這件事

2017-01-16  23:46

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革委員會本週末（21日、22日）將於中研院舉行年金改革全國國是會議；副總統陳建仁晚間於政論節目親上火線說明年金改革，提到過去討論年金改革過程中的風風雨雨，陳建仁自責又有點哽咽的表示，「這樣一個很重要的公共議題，怎麼能夠如此的開會」。

陳建仁晚間於政論節目《新聞追追追》指出，自己主持年金改革會議時，雖然已經知道剝奪某些團體的權利會引來抗爭，但沒有想到會遇到讓委員無法進場之類的情況，有些無奈和傷心，感覺「難道台灣民主走到一個無法尊重別人的地步嗎」、「這樣一個很重要的公共議題，怎麼能夠如此的開會」；陳建仁甚至一度自責到有些哽咽。

陳建仁表示，考慮到出生率、存款利率、投資報酬率等，在時空背景下的不同，現在的年金制度就像體弱多病又被迫生蛋的雞，要讓年金制度健康起來，未來才不會有問題；陳建仁並提出年金改革的八大重點，表示將會用循序漸進的方式，來追求年金永續的目標。

廣告
  • 陳建仁晚間於政論節目親上火線說明年金改革，表示將會用循序漸進的方式，來追求年金永續的目標。（資料照，記者羅沛德攝）

    陳建仁晚間於政論節目親上火線說明年金改革，表示將會用循序漸進的方式，來追求年金永續的目標。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 陳建仁提到過去討論年金改革過程中的風風雨雨，一度自責到有點哽咽的表示，「這樣一個很重要的公共議題，怎麼能夠如此的開會」。（圖擷自年代新聞台）

    陳建仁提到過去討論年金改革過程中的風風雨雨，一度自責到有點哽咽的表示，「這樣一個很重要的公共議題，怎麼能夠如此的開會」。（圖擷自年代新聞台）

  • 陳建仁提出年金改革的八大重點，並指出在時空背景下的不同，現在的年金制度就像體弱多病又被迫生蛋的雞，要讓年金制度健康起來，未來才不會有問題。（圖擷自年代新聞台）

    陳建仁提出年金改革的八大重點，並指出在時空背景下的不同，現在的年金制度就像體弱多病又被迫生蛋的雞，要讓年金制度健康起來，未來才不會有問題。（圖擷自年代新聞台）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 18% 年金改革 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：談年金改革 陳建仁哽咽自責這件事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.