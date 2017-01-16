年金116年破產 陳建仁：要讓年輕人領的到
陳建仁說，蔡英文認為，要讓現在領年金的人，可以領得久，領到他離開這個世界，而年輕的人要領得到，也能夠領得久。他很認同蔡英文的講法。（記者羅沛德攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁今天晚間接受電視台專訪時談到年金改革，他表示，很多人跟他說，年金會破產也是到116年，但總統蔡英文跟他說，執政就要負起責任來，要對全民有交代，所以像年金改革這件事情，蔡英文認為是志在必行。
陳建仁說，蔡英文認為，這是16年來，沒有辦法解決的問題，一定要把它解決，要讓現在領年金的人，可以領得久，領到他離開這個世界，而年輕的人要領得到，也能夠領得久。他很認同蔡英文的講法。
陳建仁坦言，因為制度設計不合理，現在領得比較多的人要減少，當然會受到一些反對，但是他認為只要講道理，讓年金可以永續，就可以有比較好的解決的方案。
節目來賓姚立明問到，很多希望改革的聲音可能出不來。對此，陳建仁回應，總統蔡英文有交代他，要跟相關團體再做一次更好的溝通。他也有呼籲團體，能讓各層面的人進來說話。
回憶起年金改革委員會過去的火爆拍桌場面，陳建仁坦言，是一個震撼的教育，他過去從來沒有看到類似這樣的狀況，因為自己已經有滿多的定見，而沒有辦法去聽別人。但他覺得如果連他都生氣了，會議就無法繼續。「每一個人都需要平心靜氣，所以我在祈禱的時候，是為每一個人都祈禱。」
陳建仁說，相關的年金改革法案，一定會在立法院下一個會期提出，各黨團討論以後，希望在下一個會期完成年金改革的方案。
陳建仁舉例，年金改革委員會有許多共識，譬如軍人的退休制度單獨處理、費率一定要慢慢地調升、起資年齡延到65歲，一開始連李來希都沒意見，後來他們可能接到很多抗議，所以要求改發言記錄，「當然不可能改，不過有把他們意見放在議事實錄裡面。」其他還有採計薪資的期限從最後一個月往前推，可能5年、10年、或者15年。
在打擊流言部分，陳建仁坦言動作太慢，例如政府說地板要訂在2萬5或者3萬2的時候，謠言竟然說每一個人只能領到2萬5或3萬2。陳建仁強調，所有改革都會循序漸進。
陳建仁也站到圖表旁親自解說，如果提高匯率和投資報酬率、加上起資年齡可以延後、然後取消優存、所得替代率降低、再延長薪資採計期間，就可以讓制度比較合理，讓大家領得更久。
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