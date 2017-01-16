日職巨人隊捐震災善款 賴清德親自登門道謝

2017-01-16 22:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長賴清德前往日本感謝當地各界對去年0206大地震的關懷，因為在震災期間，日本職棒讀賣巨人隊及巨人隊 OB 會，曾親自到台南捐贈善款，加上台灣職棒球員陽岱鋼加盟巨人隊，受到巨人隊相當禮遇，因此他也專程前往東京巨蛋拜會巨人球團久保博社長，當面向球團致謝。

市長賴清德在臉書PO文表達感謝之外，也提到南市正規劃興建亞太棒球訓練中心，希望藉此帶動棒球風氣外，也可提供國際一流球隊移地訓練，促進體育交流，東京巨蛋完善的規劃及注重細節的設計，將提供未來訓練中心參考，讓場館設計能發揮最大功效。

久保社長則表示，巨人隊去年6月也曾前往台中移地訓練，與職棒桃猿Lamigo等隊進行6場交流賽，今年6月中也預計到台灣5場左右的交流賽。巨人球團去年成立平均年齡約23歲的三軍，曾與文化大學比賽，成績為3勝3敗，雙方戰成平手，交流成果良好。

賴清德表示，巨人隊在早期有王貞治，現在則陽岱鋼這兩位知名的台灣選手，最近也加入來自台灣的新人廖任磊，隨著雙方交流越來越密切，相信未來會有更多台灣選手優秀加盟日本職棒，展現實力。