賽鴿賭博有損國際形象 林全指示加強查緝

賽鴿示意圖，與新聞事件無關。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2017-01-16 21:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長林全今（16）日在主持行政院106年第1次治安會報時表示，治安問題攸關民眾切身感受，對民眾及社會而言是很重要的政府能力指標，請相關部門繼續努力維護和改善治安。林全也指出，賽鴿賭博有損台灣國際形象，選舉賭盤可能影響選舉結果，請相關單位加強查緝賭博犯罪。

林全指出，今年8月即將舉行世界大學運動會，是國際矚目的大型賽事，務必要圓滿成功。有關大型運動賽事期間可能發生的治安風險，需有最好的防備，請相關單位徹底執行維安工作，確保世大運舉辦過程安全無虞。

在聽取內政部警政署「106年治安趨勢與策進作為」簡報後，林全指出，毒品、詐欺及青少年犯罪防制是未來工作重點，相關單位要努力減少這三種犯罪的發生機率。關於毒品派對防制措施，針對派對舉辦場所營業人的責任，請相關單位檢討現行法律規定。

農曆春節將屆，林全強調，春節前後是金融犯罪的好發時段，應特別強化金融機構安全維護，請金管會提醒金融機構春節期間的安全及應變措施，並強化即時處理及迅速通報機制，做好各項防範工作。

針對環保署「預防環保犯罪機制與策進作為」專案報告，林全表示，為加強掌握事業廢棄物流向，請環保署研議建置完整的數據資料庫，以確保廢棄物事業端至清運端的申報資訊與實際清運內容一致。另應持續檢討並完備環境保護相關法律，以有效遏止業者，避免其心存僥倖。

環保署表示，該署分析100年至105年環保犯罪案件，針對轄區分布及污染類型進行研析，規劃建立環保犯罪預防體系與機制，並將持續推動跨機關整合溝通協調工作，提高稽查人員預防面向的專技職能，建立電子資料庫提升預防分析能力，以及強化稽查設備與提升查緝工具效能。

有關警政署「防制賭博犯罪問題與策進作為」專案報告，林全表示，賽鴿賭博有損台灣國際形象，選舉賭盤可能影響選舉結果，請相關單位加強查緝賭博犯罪，並針對這兩種賭博的形成生態，研議精進防制作法。

內政部表示，針對賭博可能衍生的問題，警政署除研提策進作為，並請經濟部、國家通訊傳播委員會、教育部、法務部及交通部等相關部會，就法制面、預防面及執行面共同管理防制，以維護社會善良風氣，確保民眾生命財產安全。

林全在會前頒獎表揚105年「暑期保護青少年-青春專案」績優地方政府及民間團體。由於目前正值寒假前夕，林全也請相關部會持續結合地方政府力量，共同保護青少年安全。